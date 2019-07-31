Необхідно кожному: з яких продуктів можна отримати фолієву кислоту

Фолієва кислота є важливим мікроелементом, який впливає на формування плоду під час вагітності вже з перших його днів.

Недолік цієї речовини негативно позначається і на здоров'ї дорослих людей, тому за перших ознак дефіциту потрібно звернутися до лікаря. Отримати фолієву кислоту можна з продуктів, у вигляді біоактивної добавки і кишкової флори, написала в Instagram дієтолог Вікторія Клаус.

"Біодоступність цього елемента з продуктів і добавок різна, наприклад, таблетка препарату натщесерце всмоктується майже на 100%, а з їжі – близько 85%", – уточнила вона.

Дієтолог підкреслила, що потрібно уважно ставитися до дозування. Наприклад, є таблетки, в яких міститься по 5 мг фолієвої кислоти, тобто по 1000 мкг. При цьому добова потреба для дорослої людини – 400 мкг, для вагітних – 600 мкг, а для годуючих матерів – 500.

Отримати цю речовину можна з таких продуктів: яловича печінка, шпинат, спаржева квасоля, спаржа, салат, авокадо і брокколі.

Овочі Delfi

Як писав OBOZREVATEL, вчені вибрали з тисячі харчових продуктів 100 найбільш поживних і корисних. Серед них є риба, горіхи, брокколі, абрикоси, вишня, квасоля і навіть петрушка з паприкою та перцем чилі.

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