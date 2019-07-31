Необхідно кожному: з яких продуктів можна отримати фолієву кислоту

Фолієва кислота є важливим мікроелементом, який впливає на формування плоду під час вагітності вже з перших його днів.
Недолік цієї речовини негативно позначається і на здоров'ї дорослих людей, тому за перших ознак дефіциту потрібно звернутися до лікаря. Отримати фолієву кислоту можна з продуктів, у вигляді біоактивної добавки і кишкової флори, написала в Instagram дієтолог Вікторія Клаус.
"Біодоступність цього елемента з продуктів і добавок різна, наприклад, таблетка препарату натщесерце всмоктується майже на 100%, а з їжі – близько 85%", – уточнила вона.
Дієтолог підкреслила, що потрібно уважно ставитися до дозування. Наприклад, є таблетки, в яких міститься по 5 мг фолієвої кислоти, тобто по 1000 мкг. При цьому добова потреба для дорослої людини – 400 мкг, для вагітних – 600 мкг, а для годуючих матерів – 500.
Отримати цю речовину можна з таких продуктів: яловича печінка, шпинат, спаржева квасоля, спаржа, салат, авокадо і брокколі.
Овочі
Delfi
Фолієва кислота - один з важливих компонентов👆, який впливає на здоров'я людини, починаючи з самих ранніх термінів вагітності і закладки органів Не забувайте ставити ❤️, про важливі нюанси ⬇️ ⠀ Отримуємо фолієву кислоту з продуктів, БАДів і кишкової флори Біодоступність цього елемента з продуктів і добавок різна, наприклад, таблетка препарату натщесерце всмоктується майже на 100%, а з їжі - близько 85% 🙀 ⠀ Є упаковки з дозуванням 5 мг в 1 таблетці, але ж 1 мг = 1000мкг❗️Для порівняння, добова потреба в фолієвої кислоти - для дорослих 400мкг, б ремінних - 600мкг, годуючих мам 500мкг ⠀ При виявленні нестачі фолієвої кислоти варто виключати недолік інших елементів, а також шукати можливі причини браку - наприклад, захворювання кишечника часто провокують дефіцити в організмі У такій ситуації просто прийом Бада проблеми не решіт🙅♀️ І звичайно ж , включаємо в раціон продукти, багаті фолієвою кислотою: 🔸говяжья печінку 🔸шпінат 🔸спаржевая квасоля 🔸спаржа 🔸салат 🔸авокадо 🔸брокколі ⠀ Збалансоване харчування основа здоров'я і профілактика багатьох захворювань, записуючи йтесь на онлайн консультацію - допоможу розібратися у всіх нюансах👩⚕️ А ви брали фолієву кислоту, на какеі показники орінетіровалісь? розповідайте ⬇️
Як писав OBOZREVATEL, вчені вибрали з тисячі харчових продуктів 100 найбільш поживних і корисних. Серед них є риба, горіхи, брокколі, абрикоси, вишня, квасоля і навіть петрушка з паприкою та перцем чилі.
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