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/ Здорове харчування

Супрун розвінчала міф про традиційні "закрутки" на зиму

9.8т Читати матеріал російською

Заготовки на зиму традиційним способом – не найкращий спосіб зберегти корисні речовини овочів і фруктів.

Про те, як правильно запасти вітаміни і нутрієнти, на своїй сторінці у Facebook розповіла в. о. Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Приготування варення передбачає використання великої кількості цукру, який і так міститься в ягодах і плодах. Термічна обробка зменшує корисні властивості, які має свіжий продукт.

Супрун розвінчала міф про традиційні "закрутки" на зиму

Ілюстрація

Глава МОЗ запропонувала декілька альтернатив варенню: заморожування, сушіння та приготування пастили.

"Ягоди і фрукти перед заморожуванням треба помити, можливо, перемолоти блендером і прогріти до 60-90 градусів на 1 хвилину. Це завадить руйнуванню вітамінів ферментами і краще збереже смак. Сухі фрукти або пастила – гарне і зручне доповнення до чаю чи кави на роботі, а заморожене фруктове пюре підійде для вівсянки", – порадила Супрун.

Супрун розвінчала міф про традиційні "закрутки" на зиму

Ілюстрація

Чиновниця також попередила про шкоду солінь. Вживання великої кількості солі особливо небезпечно для людей із гіпертензією.

Супрун розвінчала міф про традиційні "закрутки" на зиму

Ілюстрація

За рецептом часто використовують аспірин, який може підвищити ризик шлункової кровотечі. Тому вона рекомендує ті ж способи і для заготівлі овочів.

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Раніше MedOboz писав, що в солодких газованих напоях, соках, енергетиках міститься велика кількість цукрів. Їхнє вживання може призвести до серцево-судинних хвороб, ожиріння або діабету.

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Тема
здоров'я
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
фрукт харчування
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