Небезпечно для тих, хто худне: названо продукти, які категорично не можна поєднувати

Щоб успішно схуднути або підтримувати струнку фігуру, необхідно відмовитися від спільного вживання низки продуктів.

На своїй сторінці в Instagram дієтологиня Олена Кален застерегла від поєднання кави з солодощами; бобових із м'ясом, рибою і птахом; шоколаду з яйцем; картоплі з м'ясом; солодощів із горіхами.

Олена Кален instagram.com/elenakalen/

Експертка пояснила, чому спільне використання зазначених продуктів негативно позначиться на фігурі.

Кава і тістечко Pixabay

Кава та солодощі. Експертка зазначила, що їжа, що вживається разом з кавою, всмоктується удвічі швидше за рахунок хлорогенової кислоти і кофеїну. "А з кавою солодощі з кавою викликають пік виділення інсуліну. Клітини швидко поглинають глюкозу і просять ще, виникає відчуття голоду, при повторі інсуліну виробляється занадто багато. Як наслідок, інстулін “відправляє” зайву глюкозу до “жирового депо” на талію і стегна", – попередила вона.

бобові Pixabay

Ще одним небезпечним поєднанням Кален вважає бобові з м'ясом, рибою і птахом. "Найчастіше ферменти підшлункової просто не розщеплюють клітковину бобових, і виникає здуття живота. У результаті їжа погано перетравлюється, евакуюється і утворюються поклади в кишечнику з неперетравленої їжі. У гіршому випадку ця їжа починає гнити, виникають запори, дисбіоз", – зазначила дієтологиня.

шоколад Pixabay

Далі експертка не рекомендує поєднувати шоколад і яйце. Це, за її словами, підвищує рівень глюкози і холестерину, а інсулін при цьому виділиться в достатній кількості, щоб відправити зайвий жир у непотрібні місця.

Картопля з м'ясом Pixabay

Також непоєднувані продукти – картопля з м'ясом. Дієтолог пояснила, що картопляний крохмаль на тлі білка викликає здуття живота. "На білок м'яса буде виділятися фермент пепсин і соляна кислота, а на вуглевод картоплі – амілаза слини і альфа-амілаза підшлункової залози. Це занадто різні середовища і Ph у даних ферментів. Практичніше не поєднувати картоплю з м'ясом взагалі. На жаль", – зауважила Кален .

Горіхи і торт Pixabay

Наостанок дієтологиня не рекомендує поєднувати вживання кондитерських виробів з горіхами. "За такого поєднання підшлунковій доводиться виділяти велику кількість ферментів, щоб засвоїти рослинний білок з булочок, насичені жири і вуглеводи з солодощів. Вона викидає велику кількість інсуліну, який швиденько відкладає зайву глюкозу “про запас”", – резюмувала Кален.

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