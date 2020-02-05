Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Небезпечно для тих, хто худне: названо продукти, які категорично не можна поєднувати

16.8т
Читати матеріал російською

Щоб успішно схуднути або підтримувати струнку фігуру, необхідно відмовитися від спільного вживання низки продуктів.

На своїй сторінці в Instagram дієтологиня Олена Кален застерегла від поєднання кави з солодощами; бобових із м'ясом, рибою і птахом; шоколаду з яйцем; картоплі з м'ясом; солодощів із горіхами.

Олена Кален

Олена Кален

instagram.com/elenakalen/

Експертка пояснила, чому спільне використання зазначених продуктів негативно позначиться на фігурі.

Кава і тістечко

Кава і тістечко

Pixabay

Кава та солодощі. Експертка зазначила, що їжа, що вживається разом з кавою, всмоктується удвічі швидше за рахунок хлорогенової кислоти і кофеїну. "А з кавою солодощі з кавою викликають пік виділення інсуліну. Клітини швидко поглинають глюкозу і просять ще, виникає відчуття голоду, при повторі інсуліну виробляється занадто багато. Як наслідок, інстулін “відправляє” зайву глюкозу до “жирового депо” на талію і стегна", – попередила вона.

бобові

бобові

Pixabay

Ще одним небезпечним поєднанням Кален вважає бобові з м'ясом, рибою і птахом. "Найчастіше ферменти підшлункової просто не розщеплюють клітковину бобових, і виникає здуття живота. У результаті їжа погано перетравлюється, евакуюється і утворюються поклади в кишечнику з неперетравленої їжі. У гіршому випадку ця їжа починає гнити, виникають запори, дисбіоз", – зазначила дієтологиня.

шоколад

шоколад

Pixabay

Далі експертка не рекомендує поєднувати шоколад і яйце. Це, за її словами, підвищує рівень глюкози і холестерину, а інсулін при цьому виділиться в достатній кількості, щоб відправити зайвий жир у непотрібні місця.

Картопля з м'ясом

Картопля з м'ясом

Pixabay

Також непоєднувані продукти – картопля з м'ясом. Дієтолог пояснила, що картопляний крохмаль на тлі білка викликає здуття живота. "На білок м'яса буде виділятися фермент пепсин і соляна кислота, а на вуглевод картоплі – амілаза слини і альфа-амілаза підшлункової залози. Це занадто різні середовища і Ph у даних ферментів. Практичніше не поєднувати картоплю з м'ясом взагалі. На жаль", – зауважила Кален .

Горіхи і торт

Горіхи і торт

Pixabay

Наостанок дієтологиня не рекомендує поєднувати вживання кондитерських виробів з горіхами. "За такого поєднання підшлунковій доводиться виділяти велику кількість ферментів, щоб засвоїти рослинний білок з булочок, насичені жири і вуглеводи з солодощів. Вона викидає велику кількість інсуліну, який швиденько відкладає зайву глюкозу “про запас”", – резюмувала Кален.

Для підтримки стрункості рекомендую стежити, щоб у вашому меню не зустрічалися ці "небезпечні поєднання" відомих всім продуктів 🙈 ⠀ ❌Кофе + солодощі Їжа, спожита разом з кавою, всмоктується подвійно швидше за рахунок виділення хлорогенова кислоти і кофеїну. А 🍰🍫🍬 з кавою викликають пік виділення інсуліну 😐 Клітини швидко поглинають глюкозу і просять ще, виникає відчуття голоду, при повторі інсуліну виробляється занадто багато. В результаті інстулін "відправляє" зайву глюкозу в "жирове депо" на талію і стегна 😲 ⠀ ❌Бобовие + м'ясо, риба, птиця Найчастіше ферменти підшлункової просто не розщеплюють клітковину бобових, і виникає здуття живота. В результаті їжа погано перетравлюється, евакуюється і утворюються поклади в кишечнику з неперетравленої їжі. У гіршому випадку ця їжа починає гнити, вознікнают запори, дисбіоз 💦 ⠀ ❌Шоколад і яйце У цьому поєднанні підвищиться рівень глюкози і холестерину, він буде на піку. Інсулін виділиться при цьому в достатній кількості, щоб відправити зайвий жир в ті місця, де ви йому yt зрадієте 😱 ⠀ ❌Картофель + м'ясо Картопляний крохмаль на тлі білка буде викликати здуття живота. На білок м'яса буде виділятися фермент пепсин і соляна кислота, а на вуглевод картоплі - амілаза слини і альфа-амілаза підшлункової залози. Це занадто різні середовища і Ph у даних ферментів. : Практичніше не поєднувати картопля з м'ясом взагалі. На жаль. ⠀ ❌Кондітерскіе вироби + горіхи При такому поєднанні підшлункової доводиться виділяти велику кількість ферментів, щоб засвоїти рослинний білок з 🌰, насичені жири і вуглеводи з 🍫🍬🍬🍬🍰. Вона викидає велику кількість інсуліну, який швиденько відкладає зайву глюкозу "про запас" 😇 ⠀ Слідкуйте за собою, помічайте такі дрібниці, будьте уважні до себе 😗💖 ⠀ 🤗Поделітесь в коментарях: скільки сполучень продуктів з тих, що я перерахувала, ви їсте раз в місяць і частіше? ⠀ А найближчим часом я розповім про деякі корисні для зниження ваги поєднаннях продуктов👍

Публікація від ОЛЕНА розжареного МАРАФОН схуднення (@elenakalen)

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер Юрій Журавський розповів, чому триразове харчування набагато ефективніше допоможе схуднути, ніж п'ятиразове.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Тег
схуднення
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
4
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стафеева Виктория
Стафеева Виктория
Эффективные натуральные сжигатели жира, США. Доставка 1 день. Заходи в магазин, заказывай https://dnsp.com.ua/
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини