Небезпечно для тих, хто худне: названо продукти, які категорично не можна поєднувати

Щоб успішно схуднути або підтримувати струнку фігуру, необхідно відмовитися від спільного вживання низки продуктів.
На своїй сторінці в Instagram дієтологиня Олена Кален застерегла від поєднання кави з солодощами; бобових із м'ясом, рибою і птахом; шоколаду з яйцем; картоплі з м'ясом; солодощів із горіхами.
Олена Кален
instagram.com/elenakalen/
Експертка пояснила, чому спільне використання зазначених продуктів негативно позначиться на фігурі.
Кава і тістечко
Pixabay
Кава та солодощі. Експертка зазначила, що їжа, що вживається разом з кавою, всмоктується удвічі швидше за рахунок хлорогенової кислоти і кофеїну. "А з кавою солодощі з кавою викликають пік виділення інсуліну. Клітини швидко поглинають глюкозу і просять ще, виникає відчуття голоду, при повторі інсуліну виробляється занадто багато. Як наслідок, інстулін “відправляє” зайву глюкозу до “жирового депо” на талію і стегна", – попередила вона.
бобові
Pixabay
Ще одним небезпечним поєднанням Кален вважає бобові з м'ясом, рибою і птахом. "Найчастіше ферменти підшлункової просто не розщеплюють клітковину бобових, і виникає здуття живота. У результаті їжа погано перетравлюється, евакуюється і утворюються поклади в кишечнику з неперетравленої їжі. У гіршому випадку ця їжа починає гнити, виникають запори, дисбіоз", – зазначила дієтологиня.
шоколад
Pixabay
Далі експертка не рекомендує поєднувати шоколад і яйце. Це, за її словами, підвищує рівень глюкози і холестерину, а інсулін при цьому виділиться в достатній кількості, щоб відправити зайвий жир у непотрібні місця.
Картопля з м'ясом
Pixabay
Також непоєднувані продукти – картопля з м'ясом. Дієтолог пояснила, що картопляний крохмаль на тлі білка викликає здуття живота. "На білок м'яса буде виділятися фермент пепсин і соляна кислота, а на вуглевод картоплі – амілаза слини і альфа-амілаза підшлункової залози. Це занадто різні середовища і Ph у даних ферментів. Практичніше не поєднувати картоплю з м'ясом взагалі. На жаль", – зауважила Кален .
Горіхи і торт
Pixabay
Наостанок дієтологиня не рекомендує поєднувати вживання кондитерських виробів з горіхами. "За такого поєднання підшлунковій доводиться виділяти велику кількість ферментів, щоб засвоїти рослинний білок з булочок, насичені жири і вуглеводи з солодощів. Вона викидає велику кількість інсуліну, який швиденько відкладає зайву глюкозу “про запас”", – резюмувала Кален.
Для підтримки стрункості рекомендую стежити, щоб у вашому меню не зустрічалися ці "небезпечні поєднання" відомих всім продуктів 🙈 ⠀ ❌Кофе + солодощі Їжа, спожита разом з кавою, всмоктується подвійно швидше за рахунок виділення хлорогенова кислоти і кофеїну. А 🍰🍫🍬 з кавою викликають пік виділення інсуліну 😐 Клітини швидко поглинають глюкозу і просять ще, виникає відчуття голоду, при повторі інсуліну виробляється занадто багато. В результаті інстулін "відправляє" зайву глюкозу в "жирове депо" на талію і стегна 😲 ⠀ ❌Бобовие + м'ясо, риба, птиця Найчастіше ферменти підшлункової просто не розщеплюють клітковину бобових, і виникає здуття живота. В результаті їжа погано перетравлюється, евакуюється і утворюються поклади в кишечнику з неперетравленої їжі. У гіршому випадку ця їжа починає гнити, вознікнают запори, дисбіоз 💦 ⠀ ❌Шоколад і яйце У цьому поєднанні підвищиться рівень глюкози і холестерину, він буде на піку. Інсулін виділиться при цьому в достатній кількості, щоб відправити зайвий жир в ті місця, де ви йому yt зрадієте 😱 ⠀ ❌Картофель + м'ясо Картопляний крохмаль на тлі білка буде викликати здуття живота. На білок м'яса буде виділятися фермент пепсин і соляна кислота, а на вуглевод картоплі - амілаза слини і альфа-амілаза підшлункової залози. Це занадто різні середовища і Ph у даних ферментів. : Практичніше не поєднувати картопля з м'ясом взагалі. На жаль. ⠀ ❌Кондітерскіе вироби + горіхи При такому поєднанні підшлункової доводиться виділяти велику кількість ферментів, щоб засвоїти рослинний білок з 🌰, насичені жири і вуглеводи з 🍫🍬🍬🍬🍰. Вона викидає велику кількість інсуліну, який швиденько відкладає зайву глюкозу "про запас" 😇 ⠀ Слідкуйте за собою, помічайте такі дрібниці, будьте уважні до себе 😗💖 ⠀ 🤗Поделітесь в коментарях: скільки сполучень продуктів з тих, що я перерахувала, ви їсте раз в місяць і частіше? ⠀ А найближчим часом я розповім про деякі корисні для зниження ваги поєднаннях продуктов👍
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