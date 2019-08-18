Небезпечніше, ніж куріння: Супрун розвінчала міфи про правильне харчування

Кожна п'ята передчасна смерть викликана неправильним харчуванням.

Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в Facebook, посилаючись на недавнє дослідження харчових звичок у 195 країнах.

"Неповноцінне харчування - причина 20% передчасних смертей. Це більше, ніж вбиває куріння", - написала вона.

Супрун звернула увагу, що причиною такої статистики є нестача в раціоні фруктів, цільнозернових злаків, горіхів і надлишок солі.

У той же час правильне харчування допомагає запобігти гіпертензії, діабету 2 типу, серцево-судинним хворобам, остеоартриту, депресії, деменції, деяким типам раку, а також зменшує прояви ревматоїдного артриту.

"Не обов'язково купувати чіа, кіноа, ягоди годжі, мармурову телятину і мигдальне молоко... Гречка, борщ, смородина, кавуни, чорний хліб, кукурудзяна і перлова крупи, гірчиця і сало, кріп, оселедець, часник, червоний перець, буряк, яблука, кориця, гарбузове та лляні насіння, волоські горіхи, обліпиха, чорнослив - всі ці звичні продукти дуже корисні. Хочете суперфуд - зваріть борщ", - порадила Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дієтолог і експерт з правильного харчування попередила про небезпеку жорстких дієт.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram