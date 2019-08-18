Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Небезпечніше, ніж куріння: Супрун розвінчала міфи про правильне харчування

505 Читати матеріал російською

Кожна п'ята передчасна смерть викликана неправильним харчуванням.

Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в Facebook, посилаючись на недавнє дослідження харчових звичок у 195 країнах.

"Неповноцінне харчування - причина 20% передчасних смертей. Це більше, ніж вбиває куріння", - написала вона.

Супрун звернула увагу, що причиною такої статистики є нестача в раціоні фруктів, цільнозернових злаків, горіхів і надлишок солі.

У той же час правильне харчування допомагає запобігти гіпертензії, діабету 2 типу, серцево-судинним хворобам, остеоартриту, депресії, деменції, деяким типам раку, а також зменшує прояви ревматоїдного артриту.

Новини
Особливо для спортсменів: Супрун пояснила, у чому користь кавуна

"Не обов'язково купувати чіа, кіноа, ягоди годжі, мармурову телятину і мигдальне молоко... Гречка, борщ, смородина, кавуни, чорний хліб, кукурудзяна і перлова крупи, гірчиця і сало, кріп, оселедець, часник, червоний перець, буряк, яблука, кориця, гарбузове та лляні насіння, волоські горіхи, обліпиха, чорнослив - всі ці звичні продукти дуже корисні. Хочете суперфуд - зваріть борщ", - порадила Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дієтолог і експерт з правильного харчування попередила про небезпеку жорстких дієт.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
диета
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Waix Alex
Waix Alex
Умничка?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини