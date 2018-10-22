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/здоровий раціон

Небезпечна для життя: у солі знайшли токсичні добавки

3.7тЧитати матеріал російською

У 90% морської, кам'яної та озерної солі, що продається по всьому світу, виявлені пластикові частинки.

За даними дослідження, проведеного вченими з Південної Кореї та відділення "Грінпіс" у Східній Азії, з 39 зразків солі різних торгових марок 36 містили мікропластик, пише National Geographic.

"Дослідження демонструє нам, що мікропластик усюди. Неважливо, чи купуєте ви морську сіль у Європі чи десь-інде, це не гарантує вам безпеки", — зазначила професор Шеррі Мейсон з Державного університету Нью-Йорка у Фредонії.

Небезпечна для життя: у солі знайшли токсичні добавки

За оцінками експертів, середньостатистична доросла людина споживає близько 2000 частинок мікропластика на рік через сіль.

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"Існує нагальна потреба у якіснішому та ціліснішому моніторинговому дослідженні поруч із дослідженнями щодо розмірів частинок і типів матеріалів, які фактично перебувають у довкіллі", — заявив професор Йоркського університету у Великобританії Алістер Босалл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що помірне споживання солі корисне для серцево-судинної системи людини.

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Киллер Маша
Киллер Маша
Срочно закупайте соль, раз жидовские обезьяны решили в нее влезть.
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