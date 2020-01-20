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/ Здорове харчування

Не жартуйте з вегетаріанством: відомий лікар розповів, чим небезпечна відмова від м'яса

1.4т
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Всім відомо, що правильне харчування – одна з ключових умов збереження здоров'я. І часто в цьому контексті з'являється безліч агітацій щодо відмови від продуктів тваринного походження, мовляв, саме через них і виникає більшість існуючих порушень в організмі.

Чи дійсно відмовившись від звичного раціону на користь вегетаріанства можна "омолодитися" і продовжити роки здорового життя? Відповідь на це питання MedOboz дав відомий кардіохірург, професор Борис Тодуров.

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З рослинної їжі не можна отримати всі потрібні організму речовини

Корреспондент

"Дійсно, відсутність правильного харчування – серйозний фактор ризику для здоров'я в цілому і серцево-судинної системи зокрема. Так, людина повинна спожити певну кількість калорій і певну кількість калорій спалити, а також разом з їжею постійно забезпечувати організм необхідними для його нормальної життєдіяльності речовинами", – говорить доктор.

За словами процесора, в раціоні має бути достатня кількість білка. І вегетаріанство в цьому випадку далеко не кращий варіант харчування. "У людському організмі є ДЕПО вуглеводів у вигляді глікогенів в печінці, є ДЕПО жирів у вигляді підшкірної жирової клітковини, але ДЕПО білка не існує. Він весь сконцентрований в м'язах, і, якщо ви не їсте м'ясо і рибу, починають розщеплюватися саме вони. Для нормальної роботи органів і систем регулярно потрібно вживати дев'ять незамінних амінокислот, які неможливо отримати в достатній кількості з продуктів рослинного походження (соєвих продуктів, горіхів і т.д.). До того ж, є такий вітамін – В12, від якого залежить, в тому числі, нормальний розвиток крові. Цю речовину людина в основному споживає тільки з червоного м'яса, тому свої 100 г біфа в день ви повинні з'їдати", – пояснив Тодуров.

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Від чого експерт дійсно рекомендує відмовитися – солодощі в будь-якому вигляді (тістечка, цукерки, солодкі фрукти). "Вони не потрібні навіть тим, хто активно займається спортом. Сахароза, глюкоза, фруктоза – все це змушує підшлункову залозу працювати в шаленому ритмі і виробляти величезну кількість інсуліну, що позитивно на здоров'я вже точно не позначиться ні зараз (призводить до помилкового відчуття голоду, наприклад), ні в перспективі (зокрема, відбуваються гормональні збої, розвивається ожиріння і ін.)", – підсумував кардіохірург.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Особа
Борис Тодуров
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