Не тільки шоколад: названі продукти, які покращують настрій

Не секрет, що продукти, які ми їмо, впливають на наш настрій. І справа не тільки в гастрономічному задоволенні, а й в складі самих продуктів – деякі з речовин впливають на рівень гормонів і стан нервової системи.

Сімейна лікарка Наталія Деменко розповіла MedOboz, які продукти потрібно їсти, щоб настрій завжди був піднесеним і радісним.

Дієта для щастя існує Жіноче щастя

Хурма

Всього лише одна з'їдена в день хурма наситить організм магнієм, який заспокоїть нерви і подарує здоровий сон, а глюкоза і фруктоза з її складу забезпечать приплив бадьорості.

Якщо розрізати хурму на кружечки, вона буде схожа на маленькі сонечка у вашій тарілці. Ну як від такого не підніметься настрій?

Інжир

Інжир – один з небагатьох плодів, який найчастіше потрапляє до нас на стіл в сушеному вигляді. Але і це не заважає йому впливати на наш стан, в тому числі і на хороший настрій. Завдяки фруктозі інжир швидко усуває розумову і фізичну втому, надаючи нові сили і енергію, а вітамін В6 стимулює вироблення серотоніну – гормону гарного настрою.

Фініки

Кажуть, що якщо прожити кілька місяців, харчуючись одними лише фініками (навіть сушеними), можна не турбується про те, що організм постраждає від нестачі вітамінів і необхідних мікроелементів – в ньому містяться всі речовини, потрібні для повноцінної роботи органів і систем.

Але мова не про це. У його складі є амінокислота триптофан, яка в організмі перетворюється в гормон радості – все той же серотонін.

Яблука

Англійське прислів'я говорить: "Яблуко на вечерю – і лікар не потрібен!". І правда, яблука настільки корисні для організму, що їх можна сміливо назвати ключем здоров'я. Сам тільки запах свіжих яблук здатний підняти настрій, а кисле яблуко допоможе приборкати тривогу, подолати агресію і навіть прогнати депресію.

Банани

Банан – це єдина ягода, яка не викликає алергію. До того ж, вона доступна в нашій країні цілий рік. У цій ягоді теж міститься триптофан, який допоможе швидко підняти настрій і знайти відчуття спокою.

Апельсин

Такий сонячний цитрусовий фрукт, як апельсин, радує нас своєю присутністю в будь-який час року. Він не тільки своїм смаком, але і запахом здатний проганяти нудьгу. Його корисні і тонізуючі речовини (зокрема, аскорбінова і інші кислоти) сприяють зміцненню організму в цілому, а також дарують бадьорість і підйом духу.

Морква

До її складу, як, втім, і до складу багатьох інших яскравих фруктів і овочів, входять речовини біофлавоноїди, які поліпшують кровообіг головного мозку, чим сприяють надходженню в клітини кисню, покращують самопочуття і настрій.

Волоські горіхи

У горіхах просто "кишать" речовини, необхідні для гарного настрою. Полінасичені жирні кислоти забезпечують нормальну роботу мозку і проганяють депресію, вітамін В6 і триптофан сприяє виробленню гормону щастя серотоніна. Також в горіхах живе селен – мінерал, необхідний для гарного настрою.

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