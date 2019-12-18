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/ Здорове харчування

Не сметаною! Дієтологиня порадила, чим краще замінити майонез

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З точки зору дієтології майонез шкідливий важким для шлунка поєднанням білків і жирів.

Про шкоду популярного соусу напередодні новорічних свят нагадала лікарка-дієтолог, фахівчиня в області імунології та генетики Людмила Гончарова. В ефірі ObozTV вона розповіла, чим можна замінити майонез: всупереч поширеному міфу, сметана – далеко не найкращий варіант.

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"У майонезі з'єднується білкова структура яєць і омега поліненасичені жирні кислоти, які містяться в оливковій або соняшниковій олії. І можуть виникати запальні процеси, тому що не у кожної людини швидко і легко розщеплюються білки з жирами в такій компоновці", – попередила лікарка.

Якщо у людини надмірна вага, цукровий діабет 1-го типу чи інші проблеми зі здоров'ям, Гончарова порадила використовувати для заправки салатів тільки олію – наприклад, оливкову або конопляну.

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На її думку, варто відмовитися від ідеї замінити майонез сметаною.

"Якщо ми будемо замінювати майонез сметаною – то просто отримаємо трошки іншу форму захворювання. Підшлункова з печінкою все одно страждатимуть", – наголосила дієтологиня.

Класичний майонез робиться з рослинної олії і яєчного жовтка, з додаванням оцту чи лимонного соку, цукру, солі та інших приправ

Класичний майонез робиться з рослинної олії і яєчного жовтка, з додаванням оцту чи лимонного соку, цукру, солі та інших приправ

saudereggs.com

Раніше OBOZREVATEL перераховував топ-5 простих і смачних альтернатив майонезу – рецептами легких соусів поділилася дієтологиня Наталія Кошкіна.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
живлення Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV здоров'я Поради лікарів
Особа
Людмила Гончарова
Теги
Новий Рік-2020 свято їжа харчування дієтолог продукти
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