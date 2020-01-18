Не російський: дієтологиня назвала найкорисніші види сиру

Американська дієтологиня і глава Good Housekeeping Institute Жаклін Лондон назвала шість найбільш корисних видів сиру в харчуванні людини.

Свої поради щодо харчування вона привела в блозі на GH, зазначивши, що сир корисний тим, що забезпечує організм масою поживних речовин, а також дає ключові мінерали, необхідні для загального стану здоров'я.

Отже, найкориснішими з сирів, за версією дієтологині, є:

Моцарелла. Він містить менше солі, ніж більш тверді, витримані сири, служить відмінним джерелом кальцію, мінералу для нарощування кісток, і забезпечує до 8 грамів білка на порцію в 30 грамів.

Моцарелла

Швейцарський сир. Містить більше вітаміну В12, ніж більшість інших сирів, що має вирішальне значення для загального функціонування клітин, м'язів і нервів. Також 100 грамів швейцарського сиру дають майже 20% денної норми кальцію.

Швейцарський сир

Пармезан. Він насичений поживними речовинами, особливо кальцієм і фосфором, які важливі для здоров'я кісток, має тенденцію до зниження вмісту жиру.

Пармезан

Творог. Відрізняється високим вмістом білка і низькокалорійний. Також містить селен, який є ключовим антиоксидантом, що допомагає знизити ризик хронічного запалення і зміцнити імунітет.

Творог

Сир Рікотта. Італійський сир, приготований з коров'ячого, козячого, овечого або буйволиного молока, містить в основному сироватковий білок, в якому сконцентровані всі незамінні амінокислоти. Сприяє росту м'язів і може допомогти в регулюванні ваги, а також у підтримці здоров'я серця.

Рікотта

Козиний сир. Деяким людям легше перетравлювати козячий сир, ніж сир із коров'ячого молока. У ньому природно низький вміст лактози і казеїну А2, що з меншою ймовірністю може викликати дискомфорт у шлунково-кишковому тракті.

Козиний сир

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