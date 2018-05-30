Ідея молодості рулить світом: їсти броколі та чіа входить у звичку, як чищення зубів, про чарівних кишечних бактерій-друзів знають навіть діти, а класти цукор у чай сприймається, як глибоко запущена наркоманія.

Але є ще одна тема, яка не зачепила прогресивні уми зожніків і які навіть вони "по-старінкє", продовжують розвивати в невірному напрямку. Це -- нітрати.

Про нітрати відомо, що вони дуже погані, від них пронос, алергії та навіть рак. Щороку журналісти з операторами ходять з нітратомірами по базарах, протикаючи нещасні ранні огірки, а у весняних ЗМІ традиційно дають поради "як позбавитись від нітратів".

-- Їжте весняні овочі!, -- закликають прогресивні лікарі.

-- А як же ж нітрати?? --запитують перелякані громадяни. Нітратофобія сидить у наших головах, як страх перед яйцями, бо там холестерин.

"Все є отрута і все є ліки" і лише доза робить отрту ліками, а ліки -- отрутою", -- писав древній лікар Парацельс.

Про корисні властивості овочевих нітратів, зокрема, оксиду азоту, заговорили у кінці минулого століття, зокрема, журнал ; Science назвав його молекулою року в 1992 році, а Нобелівська премія по фізіології та медицині була присуджена за його відкриття в 1998 році.

Оксид азоту (NO) є одним із найсильніших вазодилятаторів (допомагає розширювати судини) та регулює тонус судин, зменшує ризик утворення тромбів, покращує передачу сигналів між нервовими клітинами.

Гіпертонія, ішемія міокарда, тромбози, рак - викликані порушенням фізіологічних процесів, які регулює окис азоту.

І навіть інтимне життя не обійшов окис азоту, оскільки необхідний для ерекції.

І це ще не все.

В останні роки лавиноподібно наростає потік інформації про вплив окису азоту на функціонування генома.

Процес отримання та ефективної дії оксиду азоту а організмі відбувається за допомогою бактерій, які живуть в ротовій порожнині.

Жуючи овочі, в яких міститься харчовий нітрат, бактерії з красивою назвою Вейлонели, перетворюють його на нітрит, який з їжею потрапляє у шлунок і вже там, а також у судинах та в інших тканинах (серці) перетворюється на оксид азоту, необхідний для всіх метаболічних процесів.

Якщо користуватися ополіскувачами для рота, які вбивають всі можливі бактерії, то є ризик залишитися без NO із дієтичного нітрата і автоматично потрапити в групу ризику отримати інсульт або інфаркт.

Дієтичний нітрат збільшує здатність мітохондрій (так званих енергетичних станцій клітин) виробляти АТФ (енергію).

Але отримати корисну дію оксиду азоту можуть лише ті люди, в яких нормальна кислотність шлункового соку.

Ті, в кого вона понижена, а до них відносяться також і діти до 2-х років, одержують замість оксиду азоту нітрозаміни, які мають дуже негативний вплив на слизову шлунка.

Багатим джерелом харчового азоту є буряк.

Окрім азоту, буряк містить бетаїн, який зберігає молодість клітинних мембран, зокрема, печінки, не даючи змоги накопичуватися жиру в її клітинах (профілактика жирового гепатозу).

Бетаїн запобігає утворенню грізного гомоцистеїну -- амінокислоти, присутність якої в крові є сигналом наближення інфаркту міокарда. Гомоцистеїн ушкоджує внутрішні стінки судин, внаслідок чого утворюються тромби та атеросклеротичні бляшки.

Підвищення рівня гомоцистеїну на 5 мкмоль/л збільшує ризик ураження судин на 80% у жінок та на 60% у чоловіків.

У тих, у кого високий рівень гомоцистеїну зростає ризик хвороби Альцгеймера та старечого слабоумства. А при високому тиску крові -- і діабетичних уражень нирок та сітківки.

Буряковий квас є не лише джерелом харчового азоту та бетаїну, він оздоровлює мікробіоту кишечника, зберігаючи її різноманітність.

Чим різноманітніша наша мікрофлора, тим більше захищений організм від запальних процесів, менший ризик раку та прискореного старіння.

РЕЦЕПТ МОЄЇ БАБУСІ-ДОВГОЖИТЕЛЬКИ.

Моя бабуся, мамина мама, або, як всі її називали, баба Катя, пережила голод, дві війни, бомбардування Києва (моя мама народилася в березні 1941 року) і багато інших лих та незгод.

Але все своє життя вона завжди, тобто майже щодня (!) пила один напій, якій пили в її сім'ї -- буряковий квас.

Рецепт (бачите на фото, робила моя мама, їй 77).

Робила вона його дуже просто: мила та нарізала буряк, до половини наповнювала банку і заливала все це -- прохолодною кип'яченою водою.

Накривала шматочкою зверху банку та ставила в темне місце. Через 3-4 дні напій почав бродити, що означало, що вже можна пити.

Дожила баба Катя до 94-річного віку.

P.S. Про інші харчові геропротектори та їх вплив на організм ми будемо багато говорити під час нашої подорожі на острів Крит -- одну з блакитних зон, місць на планеті, де живуть довгожителі.

Половина книги, яку отримають учасники поїздки міститиме геропротекторні рецепти (книга вже готова до друку).