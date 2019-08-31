"Не можу схуднути!" Дієтолог розкрила головні причини

Для того щоб схуднути, потрібно не тільки ходити в спортзал, а й правильно харчуватися, а також пам'ятати, що цей процес не відбувається миттєво. А у випадках, якщо людина і їсть здорову їжу, і займається спортом, але не скидає вагу, потрібно обстежитися у лікарів.

Про це повідомила відомий дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що якщо людина їсть нібито двічі на день і не худне, їй потрібно враховувати, що фрукти, горіхи, смузі або каву потрібно сприймати як повноцінний прийом їжі.

"Неможливо "прибирати" жир по 10 кг у тиждень, є здорові темпи схуднення, і часто – це 200-300 г на тиждень або близько 1-3 кг на місяць. Тому не треба думати, що схуднення – це нескінченна стрімка втрата кілограмів", – написала Кляуз.

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За її словами, звертати увагу також потрібно на звичне харчування. Коли людина після дієт повертається до нього, вона часто набирає зайву вагу.

"Коли ви налагодите харчування, то і від залу буде ефект. Неможливо кожен день пити каву з круасанами і звинувачувати тренера в своїх невдачах", – наголосила дієтолог.

Вона зазначила, що трапляються і такі випадки, коли людина ходить у спортзал, їсть здорову їжу, користується допомогою дієтологів, але не може скинути вагу.

"Тоді потрібно не тільки харчування переглядати, а й обстежитися – і бути готовою до можливого лікування", – підсумувала Кляуз.

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