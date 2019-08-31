"Не можу схуднути!" Дієтолог розкрила головні причини

Для того щоб схуднути, потрібно не тільки ходити в спортзал, а й правильно харчуватися, а також пам'ятати, що цей процес не відбувається миттєво. А у випадках, якщо людина і їсть здорову їжу, і займається спортом, але не скидає вагу, потрібно обстежитися у лікарів.
Про це повідомила відомий дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що якщо людина їсть нібито двічі на день і не худне, їй потрібно враховувати, що фрукти, горіхи, смузі або каву потрібно сприймати як повноцінний прийом їжі.
"Неможливо "прибирати" жир по 10 кг у тиждень, є здорові темпи схуднення, і часто – це 200-300 г на тиждень або близько 1-3 кг на місяць. Тому не треба думати, що схуднення – це нескінченна стрімка втрата кілограмів", – написала Кляуз.
Дієтолог розкрила причини, чому людям складно схуднути
За її словами, звертати увагу також потрібно на звичне харчування. Коли людина після дієт повертається до нього, вона часто набирає зайву вагу.
"Коли ви налагодите харчування, то і від залу буде ефект. Неможливо кожен день пити каву з круасанами і звинувачувати тренера в своїх невдачах", – наголосила дієтолог.
Вона зазначила, що трапляються і такі випадки, коли людина ходить у спортзал, їсть здорову їжу, користується допомогою дієтологів, але не може скинути вагу.
"Тоді потрібно не тільки харчування переглядати, а й обстежитися – і бути готовою до можливого лікування", – підсумувала Кляуз.
Зібрала найбільш часті причини "нехуденія" ⬇️ Якщо блог корисний для вас - ставьте❤️ ⠀ 🔸 Худну, але медленно🤷♀️ Неможливо "прибирати" жир по 10кг в тиждень, є здорові темпи схуднення, і часто - це 200-300г на тиждень або близько 1-3кг на місяць Тому не треба думати, що схуднення - це нескінченна стрімка втрата кілограм ⠀ 🔸Хожу в зал і не худею😭 Коли ви налагодите харчування, то і від залу буде ефект Неможливо кожен день пити каву з круасанами і звинувачувати тренера в своїх невдачах ⠀ 🔸Ем два рази в день -вага все одно варто! 🙁 Часто каву, оре і, банан, іноді - морозиво або смузі протягом дня не зважають їжею, а це ошібка👆 ⠀ 🔸Діети і ІГ не допомагають - вага повертається! Ну так - як повернулися до свого звичного харчування, так і отримали плюс👌 прічн не в дієтах, а в вашому основному харчуванні ⠀ 🔸 Пп + зал, марафони, меню від дієтологів, взагалі вага не зрушив! - буває, і часто при вазі 100 +, потрібно не тільки харчування переглядати, а й обстежитися - і бути готовою до можливого лікування УВАГА! Я зараз не про "аналіз волосся на вміст хрому" і БАДи по 15 штук в руки, а про діагностику можливих захворювань - з даігнозамі і леченіем👩⚕️ ⠀ Зазвичай всі помилки знаходяться "на поверхні" Якщо ж самостійно розібратися не виходить - записуйтеся на онлайн консультацію, розставимо всі крапки на "i" Вартість 400грн (ок 1200руб), запис в дірект➡️
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