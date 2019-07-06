Не більше 350 грамів на день: дієтолог попередила про небезпеку літніх фруктів

Вживання літніх фруктів в необмежених кількостях може привести до набору зайвої ваги.
Про те, як правильно їсти сезонні плоди і ягоди, розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram.
Спеціаліст пояснила, чим можуть бути небезпечні фрукти: "Окрім вітамінів, вони також містять фруктозу, яка розщеплюється в печінці, а її надлишок трансформується в жир, і він починає відкладатися. Внаслідок чого відбувається набір ваги".
Також вона дала кілька корисних рекомендацій:
фруктів потрібно їсти не більше 350 г в день;
рекомендується робити це в першій половині дня;
під час вечері можна з'їсти шматочок помела або грейпфрута.
Літо в самому розпалі ☀️ Зараз саме час насолоджуватися різноманітністю фруктів і ягід 🍓🍑🍒🍇🍏. Прийнято вважати, що фрукти можна вживати в необмеженій кількості, адже вони містять багато вітамінів. 🍓 Але, вони також містять фруктозу, яка розщеплюється в печінці, а її надлишок трансформується в жир, і він починає відкладатися. Внаслідок чого відбувається набір ваги. 🍒 Тому, фруктів потрібно їсти не більше 350 г в день. Також хочу відзначити, що чим солодший і спелее фрукт - тим більше в ньому цукру і вище його глікемічний індекс, а значить, тим менше повинна бути порція. 🍏 Фрукти рекомендується їсти в першій половині дня, до 16:00. І не відразу всю порцію 350 г, а розподілити на два прийоми їжі: на сніданок з сиром або кашею і на другий сніданок з йогуртом або салатом. 🍑 Якщо дуже хочеться фруктів ввечері, то під час вечері можна з'їсти якийсь не дуже солодкий невеликий фрукт, наприклад шматочок помела або грейпфрута. І вже вранці простежити за реакцією свого організму. Взвейтесь натщесерце і перевірте, чи є прибавка у вазі. Якщо так, це означає, що те, що ви з'їли на вечерю, затримує рідину. Повторіть експеримент пару днів, якщо надбавка зберігається, то, все таки, варто відмовитися від фруктів на вечерю. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой
Як писав MedOboz, раніше дієтолог розповіла, що останній прийом їжі повинен бути за 3-4 години до сну, щоб не заважати організму в нічний час витрачати енергію.
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