Не більше 350 грамів на день: дієтолог попередила про небезпеку літніх фруктів

Вживання літніх фруктів в необмежених кількостях може привести до набору зайвої ваги.

Про те, як правильно їсти сезонні плоди і ягоди, розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram.

Спеціаліст пояснила, чим можуть бути небезпечні фрукти: "Окрім вітамінів, вони також містять фруктозу, яка розщеплюється в печінці, а її надлишок трансформується в жир, і він починає відкладатися. Внаслідок чого відбувається набір ваги".

Також вона дала кілька корисних рекомендацій:

фруктів потрібно їсти не більше 350 г в день;

рекомендується робити це в першій половині дня;

під час вечері можна з'їсти шматочок помела або грейпфрута.

Як писав MedOboz, раніше дієтолог розповіла, що останній прийом їжі повинен бути за 3-4 години до сну, щоб не заважати організму в нічний час витрачати енергію.

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