Не більше 300 грамів на день: дієтолог попередила про шкоду літніх ягід

Сезонні ягоди і фрукти, окрім того, що мають приємний смак, містять велику кількість глюкози.

Про цей факт нагадала дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram.

Літо приносить тепло і радує достатком солодких плодів. Але щоб отримати якомога більше користі, необхідно дотримуватися норми – з'їдати в день не більше 300 грамів цих продуктів. Оскільки надлишок цукру в нашому організмі завжди призводить до утворення зайвого жиру.

MedOboz писав, що раніше дієтолог розповіла про користь черешні, проте рекомендувала з'їдати не більше склянки ягід щоденно.

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