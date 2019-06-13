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/Здорове харчування

Не більше 300 грамів на день: дієтолог попередила про шкоду літніх ягід

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Сезонні ягоди і фрукти, окрім того, що мають приємний смак, містять велику кількість глюкози.

Про цей факт нагадала дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram.

Літо приносить тепло і радує достатком солодких плодів. Але щоб отримати якомога більше користі, необхідно дотримуватися норми – з'їдати в день не більше 300 грамів цих продуктів. Оскільки надлишок цукру в нашому організмі завжди призводить до утворення зайвого жиру.

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Сонце радує нас своїм теплом, а літо - плодами різних фруктів. 🍓🍏🍒🍐🍇🍉 Фрукти - це дуже смачно! Але ☝ пам'ятайте, вони містять велику кількість глюкози. А надлишок глюкози в нашому організмі завжди призводить до утворення зайвого жиру. Тому їжте їх не більше 300 м в день. І зверніть увагу на їх різноманітність. 🍓🍏🍒🍐🍇🍉 # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой # бездіет

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

MedOboz писав, що раніше дієтолог розповіла про користь черешні, проте рекомендувала з'їдати не більше склянки ягід щоденно.

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Особа
Світлана Фус
Місце
Україна
Теги
харчуваннядиетаздоров'я
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