Не більше 300 грамів на день: дієтолог попередила про шкоду літніх ягід

Сезонні ягоди і фрукти, окрім того, що мають приємний смак, містять велику кількість глюкози.
Про цей факт нагадала дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram.
Літо приносить тепло і радує достатком солодких плодів. Але щоб отримати якомога більше користі, необхідно дотримуватися норми – з'їдати в день не більше 300 грамів цих продуктів. Оскільки надлишок цукру в нашому організмі завжди призводить до утворення зайвого жиру.
Сонце радує нас своїм теплом, а літо - плодами різних фруктів. 🍓🍏🍒🍐🍇🍉 Фрукти - це дуже смачно! Але ☝ пам'ятайте, вони містять велику кількість глюкози. А надлишок глюкози в нашому організмі завжди призводить до утворення зайвого жиру. Тому їжте їх не більше 300 м в день. І зверніть увагу на їх різноманітність. 🍓🍏🍒🍐🍇🍉 # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой # бездіет
MedOboz писав, що раніше дієтолог розповіла про користь черешні, проте рекомендувала з'їдати не більше склянки ягід щоденно.
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