Названо топ-5 простих продуктів для зменшення живота

Існує мінімум п'ять продуктів, вживання яких зменшує запаси жиру на животі.

Як повідомляє видання Express, раціон харчування з досить високим вмістом білка може знизити рівень жиру в черевній порожнині і поліпшити здоров'я. Вказується, що саме білок підвищує рівень метаболізму і допомагає утримувати м'язову масу – згідно зі спостереженнями, люди, які їдять більше білка, мають тенденцію до зниження жиру в ділянці живота.

Так, від жиру на животі допоможуть позбутися наступні продукти:

Існує мінімум п'ять продуктів, вживання яких зменшує запаси жиру на животі медик Форум

риба з білим філе. Тріска, пікша, минтай, камбала, палтус містять близько 20-25 грамів білка в 100-грамової порції.

Курка. В середньому 100 грамів вареної курки містять близько 30 грамів білка. Особливо насичені білком курячі грудки.

Яйця. У яйцях і білки, і жовтки містять білок: яйце середнього розміру дає організму в цілому близько 6-7 грамів білка. Почавши їсти яйця вранці, ви помітите, що такий сніданок забезпечує тривале відчуття ситості.

Бобові. Одна чашка (164 грама) нуту містить близько 14,5 грамів білка. Одна повна чашка (198 г) вареної сочевиці – приблизно 17,9 грамів білка. Чашка квасолі (256 грамів) містить близько 13,4 грама білка.

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