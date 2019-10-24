Названо ранкові звички, які допоможуть позбутися жиру на животі

Правильний початок дня допоможе позбутися від зайвих кілограмів без шкоди для здоров'я.

У цьому переконує дієтологиня із Австралії Сьюзі Баррелл, пише DailyMail. Вона розкрила п'ять ранкових трюків, які допоможуть прибрати жир на животі.

Так, фахівець із правильного харчування радить починати день із вживання 300-500 мл води. Не менш корисними ранковими напоями будуть зелений або просто трав'яний чай. Тим, хто намагається схуднути, дієтологиня рекомендує уникати цукру і влаштовувати білкові сніданки, які допоможуть регулювати вранці рівень глюкози в крові.

Відмінним варіантом стане яєчня-бовтанка із додаванням овочів, копченого лосося, авокадо, а також із цільнозерновим хлібом. Задля альтернативи підійдуть і варені яйця, грецький йогурт.

Дієта cosmo.com.ua

Крім цього, корисно вживати на сніданок продукти, багаті клітковиною. Її достатньо в овочах і хлібі з висівками. Ще можна, наприклад, додавати у йогурт фрукти, їси висівки.

Як не дивно, але дієтологиня запевняє, що кава вранці — теж корисна звичка. Правда, пити її потрібно без молока. А ось від споживання оброблених цукрів, які містяться у фруктових йогуртах і випічці, краще відмовитися.

Такі звички мають велике значення для закріплення позитивних змін в образі життя, стверджує Сьюзі Баррелл. Дотримуючись їх постійно, можна не тільки швидко скинути зайві кілограми, але і з легкістю утримувати оптимальну для себе вагу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фітнес-блогерка й експертка зі схуднення Ірина Кайданович розповіла, як правильне харчування і спортивні вправи допоможуть дівчатам позбутися зайвого жиру внизу живота. За її словами, з раціону харчування варто прибрати шкідливі продукти. Також потрібно наполовину скоротити порції. Водночас необхідно вживати до 50% сирої їжі.

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