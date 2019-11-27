Названо простий спосіб уникнути поширеного раку

Вживання продуктів із великою кількістю жиру може спровокувати розвиток раку товстої кишки.
До такого висновку дійшли вчені Ратгерського університету в США. Про деталі їхнього дослідження повідомляє портал EurekAlert.
За словами фахівців, ключова роль у патологічному процесі належить двом генам, які присутні у стовбурових клітинах кишківника.
Вчені назвали спосіб уникнути раку товстої кишки
perm-open.ru
Як йдеться у дослідженні, гени HNF4A і HNF4G забезпечують правильне функціонування слизової оболонки кишківника. Вони допомагають спалювати жир, водночас забезпечуючи енергією стовбурові клітини.
Якщо ж у харчовому раціоні є багато жиру, переконують вчені, то кількість стовбурових клітин, які постійно розділяються, починає збільшуватися, у такий спосіб підвищуючи ризик розвитку пухлин.
Здорове харчування – один із ефективних способів профілактики онкологічних захворювань ШКТ
cheltv.ru
Також наголошується, що колоректальний рак (товстої кишки) є третім найпоширенішим видом онкологічного захворювання, яке діагностують у чоловіків і жінок у США. А згідно з оцінками Американського товариства раку, тільки у 2019 році такий діагноз буде поставлено приблизно 101 420 американцям.
Тож, підкреслюють дослідники, здорове харчування є одним із ефективних способів профілактики онкологічних захворювань шлунково-кишкового тракту. І воно має стати пріоритетом для тих, хто не хоче зіткнуться з діагнозом раку товстої кишки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, медики довели, що вживання деяких продуктів може захистити організм від ймовірності розвитку раку.
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