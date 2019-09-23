Названо продукт, який рятує від раку і хвороб серця

Виноградні кісточки мають ряд корисних властивостей. Зокрема, виноград із кісточками рекомендується їсти людям, які страждають на захворювання серця.

Крім того, цей продукт допомагає запобігати розвитку раку, пише "МедикФормум".

Цей ефект мають антиоксиданти, що містяться в кісточках. Наприклад, у них присутній токоферол, захисна дія якого на організм поширюється проти клітинин раку молочної залози, шкіри або простати.

Виноградні кісточки також здатні зміцнювати кровоносні судини й очищати кров. Вони містять речовини, що активізують кровообіг, і через це корисні в боротьбі з випаданням волосся.

Фахівці відзначають, що виноградні кісточки мають і протизапальні властивості, тому корисні в лікуванні коліту, гастриту, інфекцій сечовивідних шляхів і кишечника.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, існує сім ознак, які можуть свідчити про розвиток онкології. Медики рекомендують своєчасно звертати на них увагу.

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