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Названо популярні поєднання продуктів, які насправді шкідливі

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Фахівці назвали популярні поєднання продуктів, які шкодять здоров'ю. Виявилося, що картопля з м'ясом або макарони з фаршем насправді є небажаними для травлення поєднаннями.

Як повідомляє Medik Forum, щоб не шкодити своєму організму, краще уникнути вживання таких страв.

Сир, хліб, кава. Поєднання перших двох продуктів шкідливо, оскільки крохмалисті вуглеводи і молочні білки погано засвоюються разом, конфліктують, заважають організму засвоювати кальцій. Запивши їх підсолодженою кавою, ви вдвічі збільшите скачки глюкози в крові, які виснажують підшлункову залозу.

Названо популярні поєднання продуктів, які насправді шкідливі

Гречка, молоко. Молочний кальцій і велика кількість заліза в крупі погано взаємодіють, нейтралізуючи корисні властивості один одного. В даному варіанті гречану кашу краще не їсти.

Названо популярні поєднання продуктів, які насправді шкідливі

М'ясо, картопля. Будь-які варіанти цих продуктів вкрай важкі для шлунка, коли вживаються дуетом. Крохмалиста структура овоча перетравлюється в лужному середовищі, але м'ясної білок вимагає кислоти. Корисніше використовувати як гарнір овочеві салати, зелені овочі у вареному, пареному, сирому вигляді.

Названо популярні поєднання продуктів, які насправді шкідливі

Макарони, фарш. При засвоєнні макаронів виділяються прості цукри. Поєднуючись з білковими продуктами, вони утворюють небезпечні сполуки, що викликають здуття, бродіння, відрижку, негативно впливають на роботу підшлункової залози. Любителям цього популярного поєднання продуктів може загрожувати діабет.

Названо популярні поєднання продуктів, які насправді шкідливі

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер Юрій Журавський розповів, чому триразове харчування набагато ефективніше допоможе схуднути, ніж п'ятиразове.

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Автор
Гліб Іванов
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