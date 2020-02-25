Названо популярні поєднання продуктів, які насправді шкідливі

Фахівці назвали популярні поєднання продуктів, які шкодять здоров'ю. Виявилося, що картопля з м'ясом або макарони з фаршем насправді є небажаними для травлення поєднаннями.

Як повідомляє Medik Forum, щоб не шкодити своєму організму, краще уникнути вживання таких страв.

Сир, хліб, кава. Поєднання перших двох продуктів шкідливо, оскільки крохмалисті вуглеводи і молочні білки погано засвоюються разом, конфліктують, заважають організму засвоювати кальцій. Запивши їх підсолодженою кавою, ви вдвічі збільшите скачки глюкози в крові, які виснажують підшлункову залозу.

Гречка, молоко. Молочний кальцій і велика кількість заліза в крупі погано взаємодіють, нейтралізуючи корисні властивості один одного. В даному варіанті гречану кашу краще не їсти.

М'ясо, картопля. Будь-які варіанти цих продуктів вкрай важкі для шлунка, коли вживаються дуетом. Крохмалиста структура овоча перетравлюється в лужному середовищі, але м'ясної білок вимагає кислоти. Корисніше використовувати як гарнір овочеві салати, зелені овочі у вареному, пареному, сирому вигляді.

Макарони, фарш. При засвоєнні макаронів виділяються прості цукри. Поєднуючись з білковими продуктами, вони утворюють небезпечні сполуки, що викликають здуття, бродіння, відрижку, негативно впливають на роботу підшлункової залози. Любителям цього популярного поєднання продуктів може загрожувати діабет.

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