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/ Здорове харчування

Названо найнебезпечніші продукти в українських супермаркетах

5.9т
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В Україні, за даними ВООЗ, щочетвертий громадянин страждає ожирінням. І не лише тому, що люди зазвичай мало уваги приділяють фізичній активності, а й насамперед здоровому способу харчування.

А між іншим саме в продуктах, які їдять українці, й виявили головних ворогів для їхніх фігури та здоров'я. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема під час експерименту була проведена так звана ревізія продуктових кошиків українців просто на виході із супермаркетів. Люди запевняли: знають, що організму потрібна певна кількість білків, жирів, вуглеводів і достатньо овочів та фруктів. Однак у кошиках опинялися зовсім інші товари: основним джерелом енергії для наших співвітчизників є банальний цукор.

Названі найнебезпечніші продукти в українських супермаркетах

Названі найнебезпечніші продукти в українських супермаркетах

Серед інших небезпечних продуктів, які в тому числі спричиняють і ожиріння, українці їдять такі:

Батон – продукт із борошна, який швидко перетравлюється і сприяє набору ваги. За словами дієтологів, користі від нього організму – 0 із 10. Натомість розумною альтернативою експерти називають цільнозерновий хліб.

Ковбаса – виріб із переробленого м’яса та ще й із додаванням спецій-ароматизаторів. За висновками ВООЗ – шкідливий продукт, регулярне вживання якого може провокувати рак. Оцінка корисності – 0 балів. Альтернативою ж може стати запечене м’ясо.

Крім цього, експерти зі здорового харчування радять споживати не більше п'яти грамів солі на добу. Водночас попереджають, що здебільшого вона невидима й уже є в деяких продуктах.

М'ясо. Наприклад, свинина погіршує холестерин. Тож замість неї радять краще звернути увагу на телятину, курятину.

Регулярне вживання ковбаси може провокувати рак

Регулярне вживання ковбаси може провокувати рак

Варто зауважити, що експеримент у супермаркетах показав, що майже в кожному продуктовому кошику українця присутній шалений перебір шкідливих вуглеводів. Білків замало, а ті, що є, зовсім не корисні.

Це ж стосується і жирів – тут дієтологи рекомендують додавати до раціону сало, яке містить корисні жири та мікроелементи. Достатньо буде 30-40 грам на добу, адже коефіцієнт користі цього продукту становить 9 із 10 балів.

Ще з-поміж здорових продуктів українці люблять молочне – звичайний сир, сметану чи масло, які дійсно бажані у раціоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато продуктів, які ми звикли відносити до "здоровим", насправді такими не є. І замість того, щоб допомогти підтримувати фігуру або схуднути, навпаки сприяють набору ваги і погіршення самопочуття.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
здоров'я живлення
Місце
Україна
Теги
продукти супермаркет харчування ожиріння
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