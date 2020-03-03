Названо найнебезпечніші продукти в українських супермаркетах

В Україні, за даними ВООЗ, щочетвертий громадянин страждає ожирінням. І не лише тому, що люди зазвичай мало уваги приділяють фізичній активності, а й насамперед здоровому способу харчування.

А між іншим саме в продуктах, які їдять українці, й виявили головних ворогів для їхніх фігури та здоров'я. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема під час експерименту була проведена так звана ревізія продуктових кошиків українців просто на виході із супермаркетів. Люди запевняли: знають, що організму потрібна певна кількість білків, жирів, вуглеводів і достатньо овочів та фруктів. Однак у кошиках опинялися зовсім інші товари: основним джерелом енергії для наших співвітчизників є банальний цукор.

Названі найнебезпечніші продукти в українських супермаркетах

Серед інших небезпечних продуктів, які в тому числі спричиняють і ожиріння, українці їдять такі:

Батон – продукт із борошна, який швидко перетравлюється і сприяє набору ваги. За словами дієтологів, користі від нього організму – 0 із 10. Натомість розумною альтернативою експерти називають цільнозерновий хліб.

Ковбаса – виріб із переробленого м’яса та ще й із додаванням спецій-ароматизаторів. За висновками ВООЗ – шкідливий продукт, регулярне вживання якого може провокувати рак. Оцінка корисності – 0 балів. Альтернативою ж може стати запечене м’ясо.

Крім цього, експерти зі здорового харчування радять споживати не більше п'яти грамів солі на добу. Водночас попереджають, що здебільшого вона невидима й уже є в деяких продуктах.

М'ясо. Наприклад, свинина погіршує холестерин. Тож замість неї радять краще звернути увагу на телятину, курятину.

Регулярне вживання ковбаси може провокувати рак

Варто зауважити, що експеримент у супермаркетах показав, що майже в кожному продуктовому кошику українця присутній шалений перебір шкідливих вуглеводів. Білків замало, а ті, що є, зовсім не корисні.

Це ж стосується і жирів – тут дієтологи рекомендують додавати до раціону сало, яке містить корисні жири та мікроелементи. Достатньо буде 30-40 грам на добу, адже коефіцієнт користі цього продукту становить 9 із 10 балів.

Ще з-поміж здорових продуктів українці люблять молочне – звичайний сир, сметану чи масло, які дійсно бажані у раціоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато продуктів, які ми звикли відносити до "здоровим", насправді такими не є. І замість того, щоб допомогти підтримувати фігуру або схуднути, навпаки сприяють набору ваги і погіршення самопочуття.

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