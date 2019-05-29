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/Здорове харчування

Названо дієвий спосіб, як позбутися жиру на животі

1.2тЧитати матеріал російською

Американські вчені заявили, що фізичні навантаження здатні зменшити масу жиру у людей старших 50 років.

В Американському геріатричному товаристві відзначили, що добровольці протягом десяти тижнів займалися інтервальними тренуваннями, передає Medicalxpress.

Добровольці відвідували тренування три рази в тиждень. Перший час інтервальні тренування тривали протягом 18 хвилин. Поступово їх тривалість збільшилася до 36 хвилин. Вправи чергувалися з періодами відпочинку. Так, 40 секунд відводилося на фізичне навантаження, потім 20 секунд - на відпочинок. Після чого слідувала нова серія вправ, а через 40 секунд – перепочинок, і так далі.

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У результаті у людей, які чітко слідували інструкції жирова маса скоротилася майже на третину. При цьому добровольці додали в м'язовій масі.

Дослідники відзначили важливу особливість: десятитижневе тренування значно зменшили масу жиру на животі у чоловіків, однак були менш ефективними для жінок. З чим це пов'язано, вчені мають намір з'ясувати в рамках нової роботи.

Відзначається, що інтервальне тренування, яку практикували добровольці, може виконуватися в домашніх умовах. Для цього не потрібно якогось спеціального обладнання.

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Місце
США
Теги
диетаожирінняхарчуванняспортїжа
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Круглова Катюшка
Круглова Катюшка
Мoя искpенняя 6лагoдaрнoсть вcем тем, кто пoкaзал мнe пpeкpacный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁v7nprsp Прocто пpoйдя oпpoс пoлyчила пoчти полугoдовyю заpплатy)) Пользуйтеcь, покa ecть вoзможнoсть=)
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