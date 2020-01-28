Названо 10 простих продуктів, які "вбивають" тягу до солодкого

Брокколі, квашена капуста, кунжут та інші продукти знижують тягу до солодкого.

Про це в Instagram розповіла нутриціологиня-практикиня Ганна Нікольська.

Вона зазначила, що люди часто тягнуться до цукерок, шоколаду та іншого фастфуду через те, що організм не добирає частину важливих нутрієнтів зі свого базового раціону.

Правильне харчування Ілюстрація

"Збережіть список з 10 продуктів, включайте їх регулярно в раціон і незабаром, дивлячись на чергову солодкість, ви будете думати "навіщо я раніше все це їв", – додала вона.

Нутриціолог позначила такі десять продуктів:

насіння гарбуза

зелена сочевиця

червоний перець

брокколі

Чорна смородина

кориця

корінь імбиру

зелень петрушки

квашена капуста

кунжут

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