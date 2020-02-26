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/ Здорове харчування

Названий топ шкідливих для сну продуктів

1.1т
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Щоб сон не перетворювався на жахіття, а вранці можна було прокинутися бадьорими, без слідів втоми і набряків на обличчі, варто задуматися про те, що ви їсте на вечерю.

Зокрема, потрібно відмовитися він вживання конкретних продуктів, які негативно впливають на нічний відпочинок. Про це заявив німецький експерт із харчування Хайдрун Шуберт, передає Focus.

За словами фахівця, шкідливими можуть виявитися сирі овочі та зелень, які тільки активізують роботу шлунково-кишкового тракту, що заважає організму перейти в фазу глибокого сну.

З'їдені на вечерю продукти безпосередньо впливають на сон

З'їдені на вечерю продукти безпосередньо впливають на сон

Шкідливими для нормального сну є чилі та імбир. Експерт підкреслив, що ці продукти прискорюють обмін речовин, також підвищуючи температуру тіла. До того ж гострий перець у багатьох викликає печію.

Сирі овочі лише активізують роботу шлунково-кишкового тракту, а солодка підвищує тиск

Сирі овочі лише активізують роботу шлунково-кишкового тракту, а солодка підвищує тиск

У списку також виявилася солодка. За словами дієтолога, ця трав'яниста рослина містить багато гліциризинової кислоти, яка підвищує тиск і впливає на водно-сольовий баланс.

Імбир і чилі прискорюють обмін речовин і підвищують температуру тіла

Імбир і чилі прискорюють обмін речовин і підвищують температуру тіла

Також до списку шкідливих для сну продуктів потрапили шоколад і напої з вмістом кофеїну.Як підкреслює експерт, деякі з видів чаїв заважають заснути, а інші можуть завадити вчасно прокинутися.

Загалом же ти, хто страждає безсонням, Шуберт рекомендує взагалі відмовитися від пізніх вечерь, щоб надати організму час налаштуватися на відпочинок.

Шоколад і напої з вмістом кофеїну шкідливі перед сном

Шоколад і напої з вмістом кофеїну шкідливі перед сном

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці назвали популярні поєднання продуктів, які шкодять здоров'ю. Виявилося, що картопля з м'ясом або макарони з фаршем насправді є небажаними для травлення поєднаннями.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Поради лікарів здоров'я живлення
Місце
Україна
Теги
продукти харчування
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