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/ Здорове харчування

Названий топ продуктів, які покращують пам'ять

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Наш мозок працює посилено і безперервно, часто – на спрацювання. Тому йому постійно потрібне підживлення у вигляді антиоксидантів, вітамінів, мінералів і жирів.

І ці речовини найкраще споживати з корисних продуктів, ніж з біоактивних добавок. Адже тоді вони правильно засвоюються організмом, допомагають підвищити рівень енергії і сприяють виробленню гормонів, які покращують концентрацію уваги і пам'ять, і пришвидшують процеси обробки інформації.

Терапевтка-гастроентерологиня Наталія Гордієнко розповіла MedOboz, які суперпродукти мають особливий ефект для нервової системи.

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Мозок потрібно підживлювати корисними речовинами постійно

Мозок потрібно підживлювати корисними речовинами постійно

Joinfo

Буряк

У буряках містяться антиоксиданти і "правильні" нітрати, які в сукупності очищають кров і нормалізують її притік до мозку.

Саме тому буряк допомагає поліпшити концентрацію і пам'ять. Ба більше, завдяки вуглеводам овоч також сприяє підвищенню рівня енергії, усуваючи такі негативні стани, як сонливість, апатія тощо.

Авокадо

Це суперфуд із високим вмістом мононенасичених жирів, які підтримують стабільний рівень цукру в крові, допомагають оздоровити шкіру, волосся і нігті, а також живлять судини, покращуючи їхню еластичність.

Крім того, в авокадо багато фолієвої кислоти і вітаміну К, що покращують когнітивні функції мозку, як-от концентрацію і пам'ять.

Чорний шоколад

Цей десерт збільшує приплив крові до мозку, що також покращує когнітивні функції. Він багатий на флавоноїди й має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості. А завдяки вуглеводам і кофеїну він допомагає підбадьоритися і підвищити активність.

Щоб відчути всі переваги шоколаду, вибирайте сорти, що містять не менш ніж 70% какао.

Лосось

У лососі міститься величезна кількість омега-3 жирних кислот, які можуть допомогти зменшити неуважність, покращити пам'ять і підвищити концентрацію.

Водночас деякі дослідження показують, що регулярне вживання лосося та інших видів жирної риби допомагають запобігти або відтермінувати вікові дегенеративні зміни в нервовій системі, що знижує ризики розвитку деменції.

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Горіхи

Більшість видів горіхів (а зокрема волоський, кешью і мигдаль) багаті на мінерали, вітаміни й антиоксиданти, які допомагають поліпшити пам'ять, підвищити концентрацію і увагу.

Тому жменя горіхів на перекус – прекрасний варіант, особливо для тих, хто постійно піддається високим ментальним навантаженням.

Кокосова олія

Нехай у наших широтах цей продукт не особливо популярний, але до нього все ж варто придивитися.

Так, кокосова олія має потужні протизапальні властивості й допомагає поліпшити пам'ять і когнітивні функції.

Спробуйте замінити звичне вам соняшникову олію чи вершкове масло на екзотичне кокосове – бодай частково. Наприклад, під час приготування випічки, риби або заправок для салатів. Напевно цей продукт вам сподобається не менше і увійде в ваш щоденний раціон.

Раніше OBOZREVATEL ділився порадами для тих, хто починає худнути.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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