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/ Здорове харчування

Названий топ найкорисніших фруктів цієї зими

1.7т
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Щоб залишатися здоровим холодної пори року, не обов'язково бігти в аптеку за вітамінними комплексами. Достатньо щодня вживати по два-три корисні фрукти, які сповна збагатять організм вітамінами й іншими корисними речовинами.

"Природне їхнє надходження в організм, як-от з хурмою й бананами, забезпечить повноцінне харчування й правильне функціонування всіх органів і систем, водночас не спровокує розвиток негативних станів, зокрема, пов'язаних із надлишком певних компонентів", – стверджує терапевтка-гастроентерологиня Наталія Гордієнко.

MedOboz з'ясував, які фрукти обов'язково мають бути присутніми у вашій фруктовій тарілці й чому.

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Фрукти замінюють аптечні полівітамінні комплекси

Фрукти замінюють аптечні полівітамінні комплекси

I-sonnik

Хурма – для серця й щитовидки

Сонячний фрукт містить у своєму складі практично весь "комплект" вітамінів, щодня необхідних організму для правильної роботи. Зокрема, це вітаміни групи В, А, С, Р.

Крім того, в ньому особливо багато магнію, калію і йоду. Перші два компоненти потрібні для збереження здоров'я серцево-судинної системи, третій же забезпечить правильне функціонування щитовидної залози.

До речі, завдяки особливому вітамінному складу, що зміцнює нервову систему, хурму варто вживати тим, хто постійно піддається стресам і ментальним навантаженням.

Банан – для молодості й бадьорості

Те, що банани – помічники серця, ні для кого не секрет. Але, крім цієї властивості, вони також сприяють збереженню пружності шкіри й запобігають негативним віковим змінам у нервовій системі. Зокрема, вони багаті природними антиоксидантами, які нейтралізують дію шкідливих речовин, що потрапляють в організм з довкілля.

Також цей продукт незамінний для спортсменів. Він допомагає відновити запас втрачених у процесі тренування корисних речовин (організм втрачає їх у процесі потіння), "зачиняє" вуглеводне вікно, водночас не провокує потужних викидів інсуліну в кров і не зумовлює набір зайвої ваги.

Мандарин – для імунітету

Всім відомо, що це один із лідерів за вмістом вітаміну С, водночас, на відміну від багатьох аскобіновмістних продуктів, він солодкий і смачний.

Зимової пори мандарини потрібно вживати щодня, оскільки, крім аскорбінової кислоти, в ньому містяться й інші речовини, що сприяють зміцненню захисних сил організму. Зокрема, мова про вітамін D і ефірні масла.

А ще мандарини потрібні тим, хто схильний до захворювань органів дихання, зокрема бронхіту. До складу цього фрукта входить синефрин – речовина, що позитивно впливає на бронхи, тому допомагає запобігти загостренню захворювань.

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Ківі – для "хорошої" крові

Цей плід за правом можна назвати природною полівітамінкою, адже в його складі є такі вітаміни, як А, групи В, С, Е, а також необхідні організму речовини – фолієва кислота, антиоксиданти, клітковина, рослинний білок актинідин, пектини, флавоноїди і величезна кількість органічних кислот. Завдяки цьому комплексу він сприяє не тільки зміцненню організму, але і підвищує гемоглобін і допомагає нормалізувати рівень холестерину в крові.

Також ківі лідирує серед інших плодів завдяки своїй властивості спалювати жири. Так, він містить ензими, які здатні розщеплювати жири й допомагають втратити кілька зайвих кілограмів. А кислоти й клітковина в плоді пришвидшують травлення і очищення кишечника, що подвоює його ефективність.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які продукти бадьорять не гірше, ніж кава.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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