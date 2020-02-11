Названо популярний продукт, який спричинює рак

Всі продукти, які ми регулярно вживаємо в їжу, мають вплив на стан здоров'я, при чому не завжди позитивний. Так, багатьма улюблене червоне м'ясо здатне провокувати розвиток злоякісних онкологічних процесів, тобто викликати рак.

"М'ясо треба їсти обов'язково: це джерело білка і необхідних організму амінокислот, які забезпечують повноцінну роботу всіх органів і систем. Однак і з ним потрібно бути обережніше: вживати в розумних кількостях, віддавати перевагу більш легким сортам, піддавати "здоровій" обробці, а також "розбавляти" правильними продуктами", – розповіла MedOboz терапевтиня Наталя Гордієнко.

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Як відомо, м'ясо, особливо важкі його сорти – червоні, є висококислотним продуктом. Тобто, його регулярне вживання призводить до підвищення рівня pH в організмі, а кислотна середу ідеальна для розвитку різних запальних процесів, бактерій і онкоклітин.

"Щоб запобігти підвищенню рівня кислот, пов'язаному з вживанням м'ясних продуктів, раціон повинен бути багатим ще й на лужні продукти, такі як фрукти, овочі (в тому числі і коренеплоди), зелень, молоко, а також необроблені крупи", – зазначає лікарка, нагадавши одне з правил здорового харчування, згідно з яким порція повинна складатися з однієї частини м'яса, однієї частини круп і двох частин фруктів-овочів.

Але кислотність – не єдина небезпека, яка може причаїтися в продуктах з м'яса.

Так, в м'ясних консервах, а також всіляких копченині, ковбасах і напівфабрикатах є ще й додаткова загроза у вигляді барвників, агресивних консервантів і підсилювачів смаку. Вони також здатні приводити до порушень в організмі (наприклад, викликати запалення на слизовій, порушувати процеси обміну речовин і т.д.), які так само можуть привести до початку необоротних злоякісних змін.

Крім того, в сирому м'ясі можуть залишатися частинки препаратів, якими підгодовують тварин на фермах (щоб ті швидше росли і максимально набирали м'язову масу". Проникаючи в людський організм, вони здатні впливати на роботу органів і систем, приводячи до негативних наслідків, наприклад, розвитку алергії і т.д. Тому будь-яке м'ясо потрібно піддавати ретельній термообробці – в результаті впливу високих температур і вологи більшість шкідливих компонентів випаровуються або втрачають свої властивості.

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