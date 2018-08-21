Названий головний продукт-ворог схуднення

Позбутися від зайвої ваги всім бажаючим схуднути може перешкодити вживання фруктів і ягід.

Про це повідомила гастроентеролог, лікар вищої категорії Галина Незговорова, передає "Укрінформ". Їсти їх рекомендують лише в першій половині дня. В іншому випадку, можуть виникнути негативні процеси в шлунково-кишковому тракті.

"Фрукти - це джерело вітамінів, мінеральних речовин, клітковини і пектину, величезної кільості поживних речовин. Це те, що збагачує наш організм, особливо в сезон, те, що вкрай необхідно для нашого організму. Фрукти необхідні для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту. Споживання фруктів повинно бути в щоденному раціоні дорослих і дітей. Однак слід звертати увагу на те, яка кількість таких продуктів повинна бути. Згідно із затвердженою Міністерством охорони здоров'я "Українська тарілки харчування", найбільша частка споживаних продуктів припадає на овочі та фрукти", - зазначила лікар.

За її словами, необхідно з'їдати щодня близько 300 г фруктів і ягід.

"Це дві-три порції. Не більше. Не повинно бути так, щоб цілий день вживаєш тільки овочі і фрукти. Їжа повинна бути різноманітною. У харчуванні повинні бути різноманітні компоненти, а не тільки фрукти. Якщо у людини немає зайвої ваги, то фрукти повинні бути в достатній кількості - 300 г в день. Якщо спостерігається надмірна вага, ожиріння, діабет споживання фруктів слід обмежити. Фрукти - це солодкі продукти. Отже, якщо їсти багато фруктів, особливо в другу половину дня, то бажання схуднути так і залишиться бажанням", - зазначила медик.

Так фрукти варто їсти до 16 або до 17 годин - максимум.

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