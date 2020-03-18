Названі вітаміни, які потрібно додатково вживати

Вітаміни D, К2, цинк, ніацин і фолієву кислоту потрібно додатково вживати для організму.

Про це пише Annals of Internal Medicine, посилаючись на дослідження вчених.

Вітамін D

Дослідження показало, що щоденний прийом вітаміну D (зокрема D3) в харчових добавках знижує ризик передчасної смертності. Також вітамін D3 грає важливу роль у діленні клітин і необхідний для нормальної роботи імунної системи.

Прийом вітамінів

Цинк

Останні дані вчених показали, що цинк за ступенем корисного впливу на організм перевершує навіть вітамін С. Вчені відзначали, що мінерал скорочує ризик простудних захворювань.

Фолієва кислота

Фолієва кислота допоможе запобігти ускладненням при вагітності і попередження вроджених дефектів у немовлят. Однак цей позитивний ефект не тривалий. Лікарі попередили, що прийом фолієвої кислоти протягом тривалого часу і без прив'язки до вагітності не виправданий, оскільки також загрожує ускладненнями.

Вітаміни

Ніацин

Ніацин сприятливо впливає на рівень холестерину в крові, а також дуже корисний при діабеті і хворобы Альцгеймера. Згідно одному великому дослідженню, ніацин також може істотно знижувати ризик інфаркту у тих, хто страждає різними захворюваннями серцево-судинної системи.

Вітамін К2

Вітамін К2 міститься в молочних продуктах і деяких видах м'яса. Регулярний прийом вітаміну знижує ризик раку простати. Також вітамін К2 знижує ризик появи остеопорозу у людей старше 50 років.

Вітаміни для організму

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологиня розповіла, що велика кількість вітамінів С і D міститься в яйцях, рибі і ягодах.

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