Названі способи, як зменшити підвищений рівень холестерину

Підвищений рівень холестерину в крові може знизити правильне харчування, яке повинно містити крупи і зелень.

Для дотримання потрібної дієти, необхідно дотримуватися таких правил в їжі, пише Graph.

Щоб концентрація холестерину в крові була оптимальною, доведеться обмежити споживання продуктів, багатих жирами тваринного походження (свинина, баранина, качка), ковбаси, сала, жирних молочних продуктів (всі сири, особливо плавлені, сметана жирністю більше 15%, вершкове масло, вершкове морозиво), субпродуктів (нирки, печінку, мізки).

Також потрібно їсти продукти багаті клітковиною і пектином: це свіжі овочі, фрукти, ягоди (яблука, апельсини, моркву, броколі, білокачанна капуста та інше).

У щоденний раціон потрібно ввести крупи з цільного зерна (неочищений рис, овес, гречку-ядриця) і чорний хліб (цільнозерновий або грубого помелу).

У стравах використовувати нерафіновані олії – оливкова, лляна, рапсова, соняшникова. Для зниження холестерину потрібно вживати петрушку, кріп, кінзу, селеру і шпинат.

Жирна і шкідлива їжа

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі назвали 25-річний вік ідеальним для початку перевірки рівня холестерину в людському організмі.

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