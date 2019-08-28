Названі п'ять вагомих причин, щоб виключити молочні продукти з раціону

Лікар-дієтолог і терапевт Тетяна Фіалкова назвала п'ять причин виключити молочні продукти з раціону.

У своєму Іnstagram вона розповіла, як вони впливають на наше здоров'я:

Молочні продукти

Містять активні гормоноподібні речовини, зокрема інсуліноподібний фактор росту IGF1, який пов'язаний з підвищенням ризику раку (грудей, простати, прямої кишки), посилює сде (а значить фіброзно-кістозну мастопатію, міоми і інші прояви сде).

Викликають запалення і провокують розвиток інсулінорезистентності. Інсуліновий індекс молочних продуктів – один з найвищих (за винятком сирів). Якщо додати до продукту з низьким глікемічним індексом молочне, наприклад, сир з ягодами/цельнозернову гранолу з йогуртом, - глікемічний індекс стане не просто високим, а вкрай високим. Це все одно, що з'їсти здобу з цукром.

Нерідко від молочних продуктів бувають набряки. Затримка рідини після вживання також пояснюється високим інсуліновим індексом молочних продуктів. Високий інсулін стимулює вироблення альдостерону в надниркових залозах - цей гормон затримує натрій, а разом з ним і воду, що може привести до набряків.

Інсулінорезистентність молочних продуктів пов'язана з акне й іншими шкірними захворюваннями.

Молочні продукти додатково підвищують алергізацію організму. Маючи в складі інгібітори протеази, молочні продукти підвищують проникність слизової кишківника. Молочні білки мають кроссреакцію з білками глютену і для людей з непереносимістю глютену/целіакію особливо важливо утримуватися від всіх молочних продуктів (безлактозних також).

Молочні продукти порушують загальний лімфодренаж (набряки, пастозність), а також підвищують продукцію слизу в кишечнику і дихальних шляхах (бронхіти, астма, тонзиліти, гайморити), порушують всмоктування нутрієнтів з їжі в кишківнику (особливо важливо при дефіциті мікроелементів: заліза, цинку, хрому, Са та ін.) Особливо погіршують дефіцити при низькій кислотності шлункового соку.

Лактазна недостатність - більше 25% європеоїдів, 100% монголоїдів, 80% євреїв не здатні перетравлювати лактозу. З віком лактазна недостатність тільки посилюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Мирослава Ульяніна розповіла, чим можна замінити молочні продукти.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!