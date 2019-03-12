Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфюмерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здорове харчування

Названі продукти, які не можна довго зберігати в морозилці

1.4тЧитати матеріал російською

У США Міністерство сільського господарства назвало перелік продуктів, які не можна довго зберігати в замороженому вигляді.

Чиновники відзначили, що мова йде про так зване глибоке заморожування - при температурі нижче 17 градусів, передає ТСН.

Повідомляється, що свинину в морозильній камері можна зберігати терміном до одного року. Курятину, індичку, а також яловичину трохи менше - дев'ять місяців. А ось фарш, слід використовувати протягом чотирьох місяців.

Новини
Є в кожному домі: названо популярний продукт, який рятує від раку

Нежирну рибу можна зберігати півроку, а жирну - вдвічі менше. Термін зберігання консервованих морепродуктів щонайбільше місяць.

Масло в морозилці можна тримати до дев'яти місяців, молоко - шість місяців. Морозиво може зберігатися до двох місяців, а сир щонайбільше місяць.

У свою чергу, овочі в холодильнику не втратять своїх корисних властивостей протягом року після заморозки. Стільки ж можуть зберігатися і фрукти, крім цитрусових, тому що їх можна зберігати в морозилці не більше трьох місяців.

Продукти

Продукти

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі продукти, які повільно "вбивають" організм людини.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
США
Тег
продукти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини