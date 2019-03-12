Названі продукти, які не можна довго зберігати в морозилці

У США Міністерство сільського господарства назвало перелік продуктів, які не можна довго зберігати в замороженому вигляді.
Чиновники відзначили, що мова йде про так зване глибоке заморожування - при температурі нижче 17 градусів, передає ТСН.
Повідомляється, що свинину в морозильній камері можна зберігати терміном до одного року. Курятину, індичку, а також яловичину трохи менше - дев'ять місяців. А ось фарш, слід використовувати протягом чотирьох місяців.
Нежирну рибу можна зберігати півроку, а жирну - вдвічі менше. Термін зберігання консервованих морепродуктів щонайбільше місяць.
Масло в морозилці можна тримати до дев'яти місяців, молоко - шість місяців. Морозиво може зберігатися до двох місяців, а сир щонайбільше місяць.
У свою чергу, овочі в холодильнику не втратять своїх корисних властивостей протягом року після заморозки. Стільки ж можуть зберігатися і фрукти, крім цитрусових, тому що їх можна зберігати в морозилці не більше трьох місяців.
Продукти
Як повідомляв OBOZREVATEL, названі продукти, які повільно "вбивають" організм людини.
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