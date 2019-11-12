Названі продукти, які категорично не можна їсти на голодний шлунок

Американський дієтолог Крістофер Гарнер розповів, які продукти не можна вживати на голодний шлунок.

За його словами, в зоні пильної уваги – сніданок, а також будь-який прийом їжі, коли перерва більше чотирьох годин, передає 24.

Дріжджова випічка. Дріжджі діють на слизову шлунка особливим чином, тому утворюються гази. В результаті – здуття і відрижка. Якщо хочете з'їсти випічку, краще поласувати нею після порції білка і овочів.

Цукор і солодкі фрукти. Якщо на порожній шлунок випити солодкий напій, з'їсти стиглий банан або пару цукерок, то підшлункова залоза починає викидати інсулін, цукор в крові різко падає, і відчувається втома, сонливість і апатія. Тому підбадьорити себе цукром більше, ніж на 20 хвилин не вийде.

Цитрусові. Апельсини, мандарини, грейпфрути і лимони дратують слизову оболонку вашого шлунка, роз'їдають її і з часом можуть викликати гастрит. Людям зі зниженою кислотністю шлунка такі проблеми можуть і не загрожувати, а ось якщо є які-небудь проблеми з шлунково-кишковим трактом або підвищена кислотність, з'їжте апельсин в кінці трапези.

Груша і хурма. Ці фрукти об'єднує одне – гранично високий рівень клітковини, яка без помічників може травмувати органи шлунково-кишкового тракту. В результаті моторика сповільнюється, їжа засвоювається гірше, виникає важкість.

Часник. Незважаючи на користь, цей продукт сильно дратує стінки шлунка, а також жовчний міхур. До цієї ж категорії відноситься і перець чилі.

продукти кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як контролювати відчуття голоду і знизити апетит.

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