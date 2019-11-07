Названі продукти, що викликають гіперапетит

Вчені з Канзаського університету (США) вивчили властивості продуктів зі штучно поліпшеним смаком і з'ясували, чому вони викликають звикання.

У них містяться речовини, які засновані на активації нейронної "схеми винагороди" в мозку, а також на придушенні сигналів про достатність їжі. У результаті люди, відчуваючи радість при споживанні таких продуктів, їдять їх часто і багато, завдаючи шкоди своєму здоров'ю, пише Obesity.

Експерти запропонували виділити продукти зі штучно поліпшеними смаковими якостями в окрему групу, названу ними гіперапетитними.

"У харчових компаній є дуже добре розроблені формули для цих типів продуктів, щоб зробити їх смачними й істотно збільшити споживання, – зазначив автор дослідження Тера Фаззіні. – Але якщо немає стандартного визначення, ми не можемо порівнювати результати досліджень за такими категоріями, як солодощі або фастфуд. Необхідно універсальне визначення, яке є специфічним для всіх продуктів з підвищеною смаковою привабливістю".

Бутерброд 24 канал

За твердженням учених, до гіперапетитних слід відносити продукти, що зазнали спеціальної смакової обробки, з особливою комбінацією жирів, вуглеводів, цукру і натрію. Для більш точного визначення параметрів складу таких продуктів дослідники заклали в програму дані щодо 7757 продуктів із бази даних із харчових продуктів і поживних речовин (FNDDS) Міністерства сільського господарства США.

"Це програмне забезпечення надає в деталях набір даних про те, скільки калорій на порцію міститься в цій їжі, а також – скільки жиру, натрію, цукру, вуглеводів, клітковини і всіх інших речей", – говорить Фаззіні.

За підсумками цифрової обробки всі продукти з поліпшеними смаковими якостями розподілилися за трьома категоріями поєднань: жирів і натрію (наприклад, хот-доги і бекон); жирних і простих цукрів (торти, морозиво і тістечка); вуглеводів і натрію (крекери з сіллю, чіпси і попкорн).

"Ми хотіли ідентифікувати продукти зі схожими рівнями принаймні двох інгредієнтів, тому що це теоретична основа для створення ефекту синергетичного смаку", – сказала Фаззіні.

Автори виявили, що 62% харчових продуктів у базі FNDDS відповідали критеріям як мінімум однієї з трьох категорій. Більшість, 70%, були з високим вмістом жиру і натрію. У цю категорію потрапили страви з м'яса і яєць, продукти на основі молока, а також сирні соуси; 25% – із високим вмістом жирів і цукру, а 16% – із високим вмістом вуглеводів і натрію. Частина продуктів потрапила одразу в дві або три категорії.

Найдивовижніше, що серед продуктів, віднесених вченими до гіперапетитних, 49% були марковані як низькокалорійні або володіють зниженим вмістом цукру, жиру і натрію.

Як писав OBOZREVATEL, раніше дієтологи склали список надзвичайно шкідливих продуктів, які не варто їсти навіть у маленьких кількостях.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!