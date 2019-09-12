Названі небезпечні властивості зеленого чаю

Фахівці назвали дев'ять властивостей зеленого чаю, які можуть зіпсувати здоров'я.

За словами експертів, в основному негативний вплив пов'язаний з реакціями організму на кофеїн, який міститься в цьому напої у високих дозах, пише "МедикФорум".

Може викликати проблеми зі шлунком. Не майте звички пити зелений чай на порожній шлунок. Цей багато в чому корисний напій може збільшувати кислотність в шлунку, вести до дискомфорту і болів в животі. Також в ньому є дубильні речовини, які можуть викликати запор.

Заважає засвоювати залізо. Пиття чаю на чверть зменшує засвоєння організмом негемового заліза, яке міститься в продуктах харчування. За наявної у людини анемії ця властивість напою може виявитися особливо небезпечною.

Викликає занепокоєння і нервозність. Зелений чай відрізняється високим рівнем кофеїну, що може викликати невротичні проблеми, провокувати безсоння.

Порушує серцевий ритм. Реакція на кофеїн індивідуальна. У деяких людей прийом кофеїну в зеленому чаї може викликати порушення в скороченні серцевого м'яза.

Нудота і діарея. Кофеїн має здатність розслабляти м'язи. Таким чином він може впливати на м'язи товстої кишки або м'язи стравоходу. І в тому і в іншому випадку будуть виникати неприємні симптоми.

Кровотеча. Ризик кровотечі при вживанні зеленого чаю підвищується через високий вміст кофеїну.

Тремор. Вплив кофеїну, що міститься в чаї, може поширюватися на кальцієві канали в клітинах, що ведуть до виникнення тремтіння.

Внутрішньоочний тиск. Після пиття зеленого чаю внутрішньоочний тиск підвищується протягом 30 хвилин. При наявності глаукоми цей ефект напою може бути дуже небезпечний.

Ризик остеопорозу. Зелений чай може активізувати виділення кальцію через сечу, а нестача цього мінералу в організмі сприяє розвитку проблем з кістками, зокрема, остеопорозу, при якому кісткова тканина стає дуже крихкою.

Зелений чай 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, вісім чашок трав'яного чаю в день можуть істотно уповільнити процес старіння людського організму.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся