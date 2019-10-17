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/ Здорове харчування

Названі найкорисніші сухофрукти

1.1т Читати матеріал російською

Чорнослив і темні родзинки вважаються найкориснішими сухими фруктами.

Про те, як вибирати цей продукт, розповіла лікарка-дієтологиня Олена Соломатіна, передає "Вечерняя Москва".

За її словами, в сухофруктах міститься більше вітамінів, мікро- і макроелементів, ніж у свіжих фруктах. Йдеться про калій, який корисний для серцево-судинної системи і магній, нормалізує тиск і роботу нервової системи.

"Вони містять багато антиоксидантів, багаті антоцианами, поліфенолами, гальмують старіння і оздоровлюють серцево-судинну систему, благотворно впливають на очі. Але треба пам'ятати, що родзинки містять цукру більше, ніж всі інші сухофрукти. Сушений чорнослив має послаблюючий ефект, курага – сечогінний. Яблука містять багато калію. Інжир стабілізує біопроцеси в лужній спрямованості", – зазначила дієтологиня.

Сухофрукти

Сухофрукти

24 канал

Соломатіна рекомендує перед вживанням в їжу помити сухофрукти, а потім додати їх у кашу або сир. Їх можна залити водою для м'якості, але не гарячою. Окріп руйнує в сухофруктах вітаміни.

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"Не купуйте "гарні" курагу, фініки і чорнослив. Насичений яскравий колір і блиск говорять про те, що, найімовірніше, їх обробили для збільшення терміну зберігання та надання "товарного вигляду" сірчистим газом, парафіном або маслом. Краще придбати і з'їсти більш бліді і "засушені", а не "соковиті" сухі фрукти. Але на них не повинно бути цвілі", – попереджає експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня розповіла, що залишатися молодим якомога довше можна за допомогою правильно підібраного раціону харчування.

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