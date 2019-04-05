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/Здорове харчування

Названі найдешевші продукти, які покращують пам'ять

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Продукти харчування, в яких повно заліза, цинку і вітамінами групи B покращують пам'ять людини.

Вчені відзначили, що така їжа благотворно впливає на мозок, що сприяє поліпшенню пам'яті, передає "Газета.ру". Найбільше виділяють оливкову олію, курячі яйця та волоські горіхи.

Оливкова олія підтримує пам'ять і уповільнює старіння мозку. Однак її не варто піддавати термічній обробці, тобто використовувати для смаження.

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Курячі яйця містять багато холіну, які корисний для нервових закінчень. У них також достатньо вітамінів груп B і D, які необхідні для підтримки пам'яті в хорошому стані.

У волоських горіхах крім білка містяться корисні жири і амінокислоти. Крім того, ці горіхи позитивно впливають на судини і артерії, що допомагає роботі серця і покращує кровопостачання мозку.

Як повідомляв OBOZREVATEL , вчені пояснили, як чашка кави призводить до раку легенів.

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