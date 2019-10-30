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/ Здорове харчування

Названі корисні продукти, які можуть виявитися небезпечними

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Правильне харчування – це здорово. Але не завжди. Буває, що healthy-продукти, наприклад, шпинат, тунець і інші, які ми звикли вживати без побоювань і докорів сумління, можуть заподіяти шкоду і навіть нести загрозу життю.

Лікар Віктор Литвиненко розповів MedOboz, які продукти і в якому випадку можуть перетворитися з корисних у шкідливі.

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Деякі корисні продукти можуть бути небезпечними

Деякі корисні продукти можуть бути небезпечними

Zdorovie

Яйця

У яйцях живе один з найбільш небезпечних мікробів – сальмонела. Наявність хвороботворного організму ніяк не виявити "на око". Потрапляючи в організм людини, збудник хвороби може призвести до зараження крові, запалення кишечника та інших небезпечних станів.

Цей продукт може викликати інфікування в двох випадках. Перший – будучи не вимитими в холодильнику, можуть заразити інші відкриті продукти (бактерія може перебувати і на шкаралупі), наприклад, вже приготоване м'ясо. Саме тому яйця варто вимити з милом, перш, ніж поставити в холодильник. Другий – якщо їх недостатньо надати термообробці (показник повної готовності – щільні білок і жовток).

Картопля

Дієтологи давно зійшлися на думці, що картоплю таки можна їсти, і навіть потрібно. Але при цьому варто бути дуже уважним: при тривалому зберіганні сира картопля може позеленіти, і ось тоді вже стане дійсно небезпечною. У ньому виділяється отруйна речовина соланін. У невеликих дозах вона стане причиною млявості і апатії, а порція побільше спровокує серйозні харчові отруєння.

Шпинат

Цей листовий овоч – знахідка, що замінює полівітамінні комплекси (адже містить кальцій, магній, калій, натрій, фосфор, залізо, цинк, мідь, марганець, селен, і вітаміни – А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D , Е, Н, К, Р. РР, холін і бета-каротин).

Однак і з ним слід бути обережним. Страви з шпинату потрібно з'їдати в першу добу після приготування, оскільки пізніше приготований овоч починає виробляти азотні солі. Цей нітрат може привести до отруєння, іноді дуже важкого.

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Тунець

Ця риба з яловичим присмаком полюбилася багатьом: смачно, ситно, корисно. При цьому варто не забувати, що цей продукт – "з характером". Так, при тривалому або неправильному зберіганні він виробляє токсини, які спровокують погіршення самопочуття ( нудоту, тяжкість в шлунку, блювоту і ін.).

Більш того, тунець (навіть якщо він правильно зберігався) не варто їсти вагітним жінкам і маленьким дітям. Справа в тому, що в м'ясі великих особин може міститися велика кількість ртуті. І її потрапляння в організм майбутньої мами сприяє неправильному формуванню нервової системи плода, а у дітей же може викликати отруєння.

Лосось

Сам по собі цей вид риби дуже корисний за рахунок свого складу. Однак мова про лосося, вирощеного в природному середовищі.

Інша справа, якщо риба вирощувалася в штучних водоймах і недобросовісно вигодовувалась. Іноді в корм додають речовини, які надають м'ясу риби той красивий рожевий відтінок, який і привертає погляди покупців до свіжого "улову".

Часте вживання такої риби може викликати отруєння і проблеми із зором.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тег
харчування
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