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/ Здорове харчування

Названі два суперефективні продукти для схуднення

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Деякі продукти допомагають поліпшити роботу кишечника, тому їх рекомендують включати в раціон під час дієт і схуднення.

Серед таких експерти радять звернути увагу на смачні й корисні бобові та листову зелень. Про це пише Times Now.

За словами фахівців, ці два здорові продукти допомагають підтримувати активне травлення, а також забезпечувати тривалу ситість і зменшувати жир на животі.

Деякі продукти допомагають поліпшити роботу кишечника, що також сприяє схудненню

Деякі продукти допомагають поліпшити роботу кишечника, що також сприяє схудненню

Квасоля та інші бобові. Вони містять велику кількість білка, клітковини і стійкого крохмалю. Всі ці поживні речовини сприяють довгому насиченню, що веде до зменшення загального споживання калорій і схуднення.

Бобові містять корисні білок і клітковину

Бобові містять корисні білок і клітковину

journeyismyhome.ru

"Дослідження показують, що раціон, який містить у собі бобові, веде до значно більшої втрати ваги, ніж той, у якому їх немає", – стверджують експерти.

Листова зелень. Вона містить дуже мало калорій і вуглеводів, але водночас має в своєму складі багато поживних речовин – клітковини й антиоксидантів.

Зелень містить дуже мало калорій і вуглеводів

Зелень містить дуже мало калорій і вуглеводів

Також листова зелень багата вітамінами та мінералами, зокрема кальцієм. Фахівці зазначають, що чим більше їх отримує організм, тим активніше відбувається спалювання жиру, а як результат – швидше стає помітним і схуднення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологи назвали топ-7 найнебезпечніших продуктів, порадивши відмовитися від них зовсім або хоча б скоротити вживання до мінімуму.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Україна
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