Названі два суперефективні продукти для схуднення

Деякі продукти допомагають поліпшити роботу кишечника, тому їх рекомендують включати в раціон під час дієт і схуднення.

Серед таких експерти радять звернути увагу на смачні й корисні бобові та листову зелень. Про це пише Times Now.

За словами фахівців, ці два здорові продукти допомагають підтримувати активне травлення, а також забезпечувати тривалу ситість і зменшувати жир на животі.

Деякі продукти допомагають поліпшити роботу кишечника, що також сприяє схудненню

Квасоля та інші бобові. Вони містять велику кількість білка, клітковини і стійкого крохмалю. Всі ці поживні речовини сприяють довгому насиченню, що веде до зменшення загального споживання калорій і схуднення.

Бобові містять корисні білок і клітковину journeyismyhome.ru

"Дослідження показують, що раціон, який містить у собі бобові, веде до значно більшої втрати ваги, ніж той, у якому їх немає", – стверджують експерти.

Листова зелень. Вона містить дуже мало калорій і вуглеводів, але водночас має в своєму складі багато поживних речовин – клітковини й антиоксидантів.

Зелень містить дуже мало калорій і вуглеводів

Також листова зелень багата вітамінами та мінералами, зокрема кальцієм. Фахівці зазначають, що чим більше їх отримує організм, тим активніше відбувається спалювання жиру, а як результат – швидше стає помітним і схуднення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологи назвали топ-7 найнебезпечніших продуктів, порадивши відмовитися від них зовсім або хоча б скоротити вживання до мінімуму.

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