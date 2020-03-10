Названі 5 продуктів, які категорично не можна розігрівати в мікрохвильовці

Завдяки мікрволновой печі їжа розігрівається набагато швидше, ніж на звичайній плиті, однак існують продукти, з якими не варто так поступати.

Вони можуть в ній вибухнути або втратити свою користь, пише sterlegrad.ru.

Мікрохвильова піч АиФ

Перець чилі

Під дією високої температури він може вибухнути і нашкодити здоров'ю. Під час вибуху перець виділяє шкідливий пар, який може привести до опіку рогівки очей, дихальних шляхів і опіків слизової.

Яйця

Яйця не варто розігрівати в мікрохвильовій печі в будь-якому вигляді. Сире яйце в більшості випадків просто вибухає, а варене яйце в мікрохвильовці втратить свої корисні властивості. Також розігріті яйця можуть завдати шкоди травленню і, як результат, приведуть до погіршення самопочуття.

Ягоди

Заморожені ягоди при розігріванні можуть накопичувати шкідливі для організму речовини. При швидкому випаровуванні вологи в мікрохвильовці вони теж можуть вибухнути. Розморозивши ягоди при кімнатній температурі, ви зможете зберегти в них всю користь.

Молоко

У молоці містяться корисні бактерії для організму людини. Але гріти молоко в мікрохвильовій печі, особливо в упаковці, не варто. Так як воно може швидко зіпсується і втратити корисні якості.

Виноград

У винограді багато цукру який при нагріванні в печі може почати диміти і навіть спалахнути. Це стосується і родзинок, в яких міститься велика кількість цукру.

Якщо ви хочете зберегти всі поживні і корисні властивості в продукті, тоді не варто розігрівати їх в мікрохвильовій печі. Замініть піч на звичайну сковорідку або каструлю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато продуктів, які ми звикли відносити до "здорових", насправді такими не є. І замість того, щоб допомогти підтримувати фігуру або схуднути, навпаки сприяють набору ваги і погіршенню самопочуття.

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