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/Здорове харчування

Названа шкода популярного напою

8.6тЧитати матеріал російською

У 150 грамах дієтичного смузі міститься та ж сама кількість цукру, що і в восьми пампушках.

До такого висновку прийшли експерти, провівши відповідне дослідження. Його результати опублікувала газета Daily Mail.

В експерименті взяли участь шість популярних виробників смузі з найнижчим вмістом цукру. Мінімальна кількість цукру склала близько 70 грамів, як і в банці кока-коли, при тому, що дорослі повинні споживати не більше 30 грамів вільних цукрів на день.

Названа шкода популярного напою

WomanHit

За словами дієтологів, люди, як правило, не звертають уваги на розміри порцій смузі і не читають, що написано на етикетці, перед покупкою.

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Непоправна шкода: популярний напій виявився небезпечним для здоров'я

Вони відзначили, що така кількість цукру несе загрозу здоров'ю і може стати причиною розвитку таких захворювань, як діабет або ожиріння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені університету зі штату Огайо дійшли висновку, що зелений чай допомагає боротися з ожирінням і зменшує кількість цукру в крові, а також утримувати вагу.

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