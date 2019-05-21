Названа шкода популярного напою

У 150 грамах дієтичного смузі міститься та ж сама кількість цукру, що і в восьми пампушках.

До такого висновку прийшли експерти, провівши відповідне дослідження. Його результати опублікувала газета Daily Mail.

В експерименті взяли участь шість популярних виробників смузі з найнижчим вмістом цукру. Мінімальна кількість цукру склала близько 70 грамів, як і в банці кока-коли, при тому, що дорослі повинні споживати не більше 30 грамів вільних цукрів на день.

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За словами дієтологів, люди, як правило, не звертають уваги на розміри порцій смузі і не читають, що написано на етикетці, перед покупкою.

Вони відзначили, що така кількість цукру несе загрозу здоров'ю і може стати причиною розвитку таких захворювань, як діабет або ожиріння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені університету зі штату Огайо дійшли висновку, що зелений чай допомагає боротися з ожирінням і зменшує кількість цукру в крові, а також утримувати вагу.

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