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/ Здорове харчування

Названа порція кави, яка продовжує життя

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Дві чашки кави без цукру захищають нервову систему організму від запалення, що дозволяє прожити довше.

До такого висновку прийшли американські вчені, які вивчили позитивний ефект від кави, передає "MK.ru".

Вчені вивчили близько 40 спеціальних досліджень і включили в них інформацію про проведені ними досліди над 4 мільйонами учасників, а також проаналізували причини понад 450 тисяч людських смертей.

Чорна кава

Чорна кава

Також дві чашки кави допомагають знизити ризик хвороб Альцгеймера і Паркінсона. Дослідження показало, що кофеїн специфічно впливає на нейромедіатор аденозин, а він допомагає нервовій системі людського організму захищатися.

Крім того, вчені знайшли закономірність серед тих, хто пив каву не менше 20 років поспіль. У таких людей смертність спостерігалася нижче, ніж у тих, хто не пив каву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комбінація екстракту зеленого чаю і фізичних вправ здатні знизити тяжкість невиліковної жирової хвороби печінки.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Тег
кава
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Сорока Вікторія
Сорока Вікторія
"Нервную систему от воспаления") Может и от переохлаждения он её защищает? Жгите дальше!!!
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