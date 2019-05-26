Названа несподівана небезпека найпопулярнішої в Україні ягоди

Українцям не радять купувати ранню полуницю, оскільки в ній міститься багато нітратів.

Як повідомляє ТСН, до того ж експерти вважають, що вже через 10 днів ціна на нині дорогу ягоду знизиться вдвічі.

Відзначається, що полуницю везуть в основному з півдня країни – Одеської, Херсонської та Запорізької областей, оскільки на Закарпатті через сезон дощів неврожай.

Як попереджають експерти, рання ягода небезпечна надмірним вмістом пестицидів. Запах хімікатів, нерівномірне забарвлення і опуклі очі полуниці – все це повинно насторожити покупця.

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"Полуницю після збору потрібно зберігати не більше двох діб, тому що потім нітрати перетворюються в нітрити. Нітрити – це досить токсична речовина для всіх органів, особливо нервової системи. Ягода взагалі повинна реалізуватися на ринку один день", - пояснила завідуюча лабораторії Володимирського ринку Галина Климчук.

Її підлеглі перевіряють якість всіх продуктів на ринку, а ось на ярмарках і стихійних точках продажу покупець повинен розраховувати перш за все на себе. Відзначається, що вміст нітратів можна виміряти спеціальним портативним пристроєм – його може купити кожен для особистих інспекцій.

Фахівці в будь-якому випадку радять не давати ранню полуницю дітям. Надмірний вміст нітратів в ягодах може спровокувати шлункові розлади, нудоту і отруєння.

Як зазначено, сезон полуниці почнеться приблизно через тиждень, тоді купувати ягоди буде більш безпечно. Якщо ж покупець спокушається на ранню ягоду, варто пам'ятати – її необхідно ретельно промити перед вживанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні може виникнути дефіцит вітчизняної полуниці на ринках через специфічні погодні умови.

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