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/ Блоги - Здорове харчування

Наталія Самойленко
Наталія Самойленко
Дієтолог Всі статті автора

Продукты для работы мозга

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С началом сентября нам важно заботиться о здоровье и работоспособности своего мозга — летние отпуска заканчиваются и впереди трудовые будни и масса испытаний для самого важного органа.

Подкормить наш мозг мы можем такими продуктами:

1. Вода 💧 необходима каждой клеточке нашего организма, а мозгу — особенно! Это вещество №1 для работы мозга.

Вода составляет большую часть его веса и участвует во всех процессах, которые в нем происходят. Даже при незначительном обезвоживании мы чувствуем усталость и головные боли, постоянный же недостаток — приводит к уменьшению объема мозга и развитию таких болезней, как, например, Альцгеймера.

В день выпивайте 30 мл воды на 1 кг идеальной массы тела.

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2. Правильные жиры 🐟. Наш мозг на 11%-15% состоит из жиров. Нам просто необходимы полиненасыщенные жирные кислоты - Омега-3 и Омега-6, которыми богаты продукты:

Омега-3: рыба (лосось, сельдь, скумбрия, треска, форель, сардины, тунец, сардины), рыбий жир, морепродукты, икра, семена (конопляное, льняное, семена шалфея, горчичное), чиа, льняное масло, грецкие орехи, соевые бобы, шпинат, морские водоросли.

Омега-6: масла (оливковое, кукурузное, соевое, кунжутное), орехи (миндаль, грецкие), семена подсолнечника, яичный желток, сало, мясо курицы и индейки.

3. Белки 🍤 помогают выполнять большую часть функций мозга. Самые важные незаменимые аминокислоты (которые мы можем получить только с едой) — триптофан и фенилаланин.

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Триптофан мы получаем с: чиа, семенами кунжута и тыквы, какао-бобами, соевыми бобами, черносливом, цельным йогуртом.

Фенилаланин поступает с продуктами: курица, пармезан, креветки, субпродукты, рыба (лосось, треска, морской окунь), орехи (миндаль, грецкие) и семена (кунжутные, тыквенные, чиа), нут, чечевица.

4. Углеводы и глюкоза 🍓. Страшные слова для многих худеющих (а напрасно!). Мозгу необходимо достаточное количество глюкозы, ведь это источник его энергии! Получать ее нам нужно не из сникерсов, а из полезных продуктов: цельнозернового хлеба, репы, зеленого лука, красной свеклы, меда, фруктов и ягод.

5. Витамины. Самые важные для мозга— витамины группы В, а также А, Е, D и К.

Сохраняйте публикацию и включайте эти продукты в рацион!

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Автор
Наталія Самойленко Наталія Самойленко
Місце
Україна
Тег
харчування
Джерело
Джерело: Instagram Натальи Самойленко
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