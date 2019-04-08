Сбалансированный рацион, качественная еда, достаточное количество сна и физическая активность - это основа здоровья как женщин, так и мужчин. Каноны правильного питания: режим приемов пищи, граммаж порции и правило экватора — плюс-минус одинаковы для всех. Однако, на то мы и представители противоположных полов, чтобы отличаться. У женского и мужского организма есть свои особенности, а это значит, что продукты, которые особенно полезны тем, “кто с Марса”, нежелательны для тех, “кто с Венеры”!

⠀

Мужчинам не рекомендуется употреблять:

⠀

1. Соевые продукты (тофу, соевое молоко, соевые бобы), а также некоторые бобовые (к примеру, горох). В питании их стоит исключить из-за содержания фитоэстрогенов, которые снижают влияние мужских половых гормонов.

⠀

2. Пиво. Опять-таки, фитоэстрогены! Кроме того, что у пива высокий инсулиновый индекс, употребление его в больших количествах угнетает выработку тестостерона. Внешне гормональную перестройку можно выявить так - появляется жирок в “женских местах”: область живота, бёдра, область груди.

⠀

3. Сахар и продукты, повышающие инсулин. Инсулин является антагонистом тестостерона и блокирует его активность. Если вас потянуло на сладенькое, отдайте предпочтение природному аналогу - фруктам, ягодам, меду, 70%-ному черному шоколаду. Употребляйте их в умеренных количествах до 15:00!

⠀

4. Мясо и птица промышленного производства (особенно курица). Мужчины жить не могут без мяса! Однако именно мяса промышленного нашим Гераклам стоит избегать! В состав корма этих животных могут входить аналоги женских половых гормонов. Делается это, чтобы ускорить процесс набора жировой массы тела. И хоть эти эстрогены вырабатываются в мужском организме тоже, с едой им эти добавки получать ни к чему.

⠀

5. Молоко также не является мужским продуктом. Особенно в натуральном животном молоке содержатся гормоны, которые работают так же, как и эстроген. Заменить животное молоко можно растительным (только не соевым!).

⠀

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!