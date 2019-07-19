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/ Блоги - Здорове харчування

Наталія Самойленко
Наталія Самойленко
Дієтолог Всі статті автора

Можно ли есть сухофрукты худеющим?

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Я не ем сладкого и поправляюсь. Я часто слышу эту фразу на приемах. Когда начинаю разбирать пищевые привычки, обнаруживаем сухофрукты, цукаты, "пп-конфеты", фруктовые чипсы после 15:00 и в огромных количествах.

Ну как сказать. На самом деле, даже 100 г сухофруктов – это уже очень много.

Можно ли есть сухофрукты худеющим?

Правда в том, что сухофрукты – не лучшая замена конфетам. Сухофрукты – это сахар в кубе. При сушке фрукты теряют свою массу, а концентрация фруктозы (сахара) только растет.

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Не то чтобы они совсем не полезны. Каждый вид сухофруктов по-своему воздействует на организм. Только вот активно худеющим я их не рекомендую, особенно чернослив, курагу и финики. Цукаты – табу. Ведь если сухофрукты просто высушивают, то цукаты вывариваются в сахарном сиропе.

Если ваш вес вас устраивает, 30-40 г сухофруктов в день будет более, чем достаточно. Но, все же, не забывайте, что сейчас лето! Самый идеальный вариант – 150-200 г свежих сезонных фруктов или ягод в первой половине дня. Ну а совсем скоро я расскажу, какие фрукты помогают нам худеть, а какие – препятствуют.

Часто налегаете на сухофрукты?

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Автор
Наталія Самойленко Наталія Самойленко
Тег
схуднення
Джерело
Джерело: Instagram Натальи Самойленко
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Yakubovskiy Sergey
Yakubovskiy Sergey
Да жрать можно все что попало - главное вести активный образ жизни и побольше быть на воздухе!!!
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