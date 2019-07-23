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Наталія Самойленко
Наталія Самойленко
Дієтолог Всі статті автора

Фрукты, которые мешают худеть

1.6т Читати матеріал російською

Лето — самая щедрая пора на сезонные фрукты и ягоды. Но все ли одинаково способствуют похудению?

Фрукты и ягоды — отличный заменитель десертов для всех худеющих. Выбирайте любые сезонные, которые вам нравятся, если нет индивидуальных противопоказаний и болезненных проявлений. Порции в 200-300 граммов в первой половине дня будет достаточно. Идеальное время для фруктов — второй завтрак.

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Можно ли есть сухофрукты худеющим?

Лайфхак для тех, кто на диете, — не обращайте внимание на калорийность продукта. Да, я серьезно! Вопрос стоит не столько в калориях, сколько в способности фруктов поднимать уровень инсулина в крови. Это значит, что фрукты мы должны выбирать с низким гликемическим и инсулиновым индексами — эти две цифры важнее калорийности продукта.

Антирейтинг фруктов для похудения:

Арбуз

Дыня

Виноград

Персики

Манго.

Эти фрукты сбрасывать вес будут мешать .

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Возьмем, к примеру, арбуз. Эта ягодка имеет невысокую калорийность, поэтому мы часто делаем выбор в ее пользу. Но на самом деле гликемический индекс арбуза точно такой же, как у французского багета или картошки фри. Способность арбуза повышать уровень глюкозы в крови зашкаливает, а чем выше глюкоза, тем больше инсулина и тем ниже способность организма к жиросжиганию.

Если мы едим фрукты, которые повышают инсулин, то как бы мы не пахали в зале, бесконечные скачки инсулина в течение дня не дадут нам возможности получать желаемый результат. Худеть мы можем только при низком инсулине.

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Автор
Наталія Самойленко Наталія Самойленко
Тема
Дієти та фітнес
Джерело
Джерело: Instagram Натальи Самойленко
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