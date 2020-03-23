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Напої для імунітету: експерт дала рецепти, які допоможуть встояти перед вірусом

1.3т
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Під час епідемії коронавирусу COVID-19 в Україні і в світі дуже важливо якомога більшу увагу приділяти турботі про здоров'я. Зокрема, медики рекомендують більше спати, займатися фізичною активністю, дихати свіжим повітрям, а також включити в раціон продукти, які збагатять організм необхідними для його правильної роботи речовинами.

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Зокрема, фітотерапевт Олена Світко радить щодня пити напої, наприклад, трав'яні, овочеві, цитрусові і т.д., які благотворно впливають на імунітет, тим самим підвищуючи ваші шанси перенести ймовірне знайомство з вірусом з найменшими наслідками.

MedOboz підготував для вас кілька рецептів корисних коктейлів для імунітету, які вам напевно сподобаються.

В період епідемії особливо важливо підтримувати організм

В період епідемії особливо важливо підтримувати організм

Чаемания

Обліпиховий чай

Вам знадобиться: 100 г свіжої обліпихи або 150 г перетертих з цукром ягід, 2 палички кориці, 500 мл окропу, мандарин або ¼ апельсина, 2 ч. ложки меду.

Мандарин з шкіркою наріжте на дрібні шматочки. Залийте всі інгредієнти, крім меду, окропом і дайте настоятися близько 15 хвилин. Перед вживанням додайте мед.

Такий напій містить величезну кількість необхідних організму вітамінів, а також речовини, які вбивають віруси і благотворно впливають на органи дихання.

Гідромель

Вам знадобиться: стакан мінеральної води без газу, сік одного лимона, 1 ч. ложки меду.

Змішайте всі інгредієнти, розмішайте мед до повного розчинення. Пийте такий напій щодня натщесерце.

Він не тільки забезпечує організм необхідними йому речовинами, але і прискорює виведення токсинів, які пригнічують імунітет.

Незвичайний фреш

Вам знадобиться: 50 мл кефіру або питного йогурту, 100 г кокосового молока, по 100 г морквяного і апельсинового фрешу.

Змішайте всі інгредієнти до однорідності, при бажанні додайте пару кубиків льоду.

Такий напій допомагає налагодити роботу травної системи, а також поліпшити засвоюваність організмом вітамінів і інших корисних речовин. Крім того, він сам по собі є джерелом вітаміну А, С, Е, а також кальцію, заліза і т.д., які необхідні для зміцнення захисних функцій.

Коричний каркаде

Вам знадобиться: 1 ст. ложка пелюсток каркаде, мандарин або ¼ апельсина, паличка кориці.

Розріжте мандарин на дрібні шматочки. Помістіть всі інгредієнти в чашку, залийте окропом і дайте настоятися близько 10 хвилин. Потім процідіть, додайте мед, цукор або сироп за смаком.

Цей яскравий чай містить величезну кількість вітамінів, мікроелементів і флавоноїдів, які надійно захищають організм від патогенів. Крім того, він прекрасно бадьорить і допомагає прискорити виведення накопичених токсинів.

Запашний м'ятно-липовий чай

Вам знадобиться: по 1 ч. ложці листя м'яти, лимонного мирта і малини, кореня солодки, липового цвіту і материнки, 3 часточки імбиру, 2 часточки лимона, мед.

Помістіть всі компоненти в велику ємність і залийте літром окропу. Через 20 хвилин, коли все настоїться, процідіть напій і додайте мед за смаком.

Компоненти цього травного міксу благотворно впливають на стан органів дихання, а також мають загальнозміцнюючу дію на організм.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які продукти допоможуть зміцнити імунітет під час епідемії.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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