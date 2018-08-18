Названо найнебезпечніші для здоров'я морепродукти

В даний час морепродукти не можуть бути абсолютно корисні через великий обсяг промислових відходів, який скидається в моря і океани.

За словами вчених Університету Орегона (США), результати досліджень яких призводить 24apteka.com.ua, регулярне вживання морепродуктів, виловлених у відкритому морі, становить небезпеку для людини. В них міститься безліч отрут і токсинів.

Крім того, негативну роль відіграє глобальне потепління, яке призводить до збільшення кількості домоєвої кислоти - так званої "кислоти зомбі". Саме ця речовина накопичується в молюсках і викликає амнезію при отруєнні ними. Також цю кислоту накопичують мідії, сардини, морські гребінці, креветки.

Вчені Гарвардського університету, в свою чергу, з'ясували, що деякі мешканці моря накопичують в своєму організмі ртуть і свинець. Йдеться про кафельників, акулу, меч-рибу, королівську макрель. Свинець збільшує ризик захворювання на ревматоїдний артрит, аутоімунні захворювання, системний червоний вовчак та ін. Крім того, довгоперого тунця вагітним жінкам і дітям можна їсти не більше 170 грам на тиждень.

Небезпечне також вживання молюсків в сирому вигляді. Через погано очищені каналізаційні стоки молюски накопичують в собі віруси, які викликають гепатит, гастроентерит, інфекцію Норфолка, ротавирусную, аденовірусну, ентеровірусну інфекції.

Крім того, в морській рибі також є черв'яки, гельмінти, аскариди, а личинки круглих черв'яків містяться майже в 100% оселедцевих видів риб Північного і Балтійського морів. Часте вживання суші з окуневих, лососевих, тріскових також загрожує появою в організмі різних черв'яків.

Небезпечні морепродукти, які вирощені в штучних умовах. Норвезький еколог Курд Оддекалв вважає ситуацію з рибою в його країні катастрофою. Риба в таких умовах сильно скупчена і багато хворіє, в основному некрозом підшлункової залози і інфекційною анемією. Все через величезну кількість пестицидів, які виливаються у водойми з рибою для запобігання деяким захворюванням у риб. Але ці пестициди мають сильні нейротоксичні властивості. Таким чином, м'ясо риби з рибницьких ферм стає найтоксичнішим в світі. За словами французького токсиколога Жерома Рюззена, норвезький лосось має дуже високу ступінь забруднення. Показники цієї риби по шкідливості і токсичності в 5 разів перевищують показники інших морепродуктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, смажена картопля є найшкідливішим блюдом з цього овоча.