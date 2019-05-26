На 9 кг без дієт: з'явився новий спосіб легкого схуднення

У Великобританії провели дослідження, яке довело заміну вуглеводів на жири в харчуванні.

Фахівці з британського графства Мерсісайд в своїй роботі продемонстрували цей ефект на людях, які страждають інсулінорезистентним діабетом, передає TopNews .

Експеримент довів, що 19 осіб знизили рівень цукру в крові, через що їм вдалося схуднути.

Британський дієтолог, доктор Девід Унвін наказав пацієнтам знизити норми вживання вуглеводів до 20-50 грамів на день, що еквівалентно приблизно двом булкам з джемом. При цьому втрачені вуглеводи потрібно було відшкодувати білковими або жирними продуктами.

В результаті пацієнти не голодуючи скинули 9 кілограмів за 8 місяців і поліпшили показники аналізів крові.

Дієта Dnevniq.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи розповіли, як за два дні скинути до 2 кг. Однак, даний тип харчування потрібно дотримуватися з особливою обережністю і не більше тижня, щоб точно уникнути будь-яких медичних ускладнень.

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