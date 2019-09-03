М'ясо та каву можна: у мережі розвінчали 13 міфів про правильне харчування

Переплутавши здорове харчування з дієтами, можна собі нашкодити. Від цього утворюється багато чуток і міфів про ПХ, що негативно впливає на наше здоров'я.

Експерти МедікФорум розвінчали найпоширеніші міфи про правильне харчування. Вони стверджують, що кава, м'ясо, жири і дріжджовий хліб не зашкодять нашому здоров'ю, якщо вживати їх у невеликих кількостях.

Нижче пропонуємо найвідоміші міфи про правильне харчування.

Міф №1: організму потрібен детокс. Доказів того, що детокс може вивести токсини і шлаки, так і немає. Функцію очищення в нашому організмі виконує печінка.

Детокс pixabay

Міф №2: яйця підвищують рівень холестерину. Яйця (а особливо жовтки) у невеликих кількостях не здатні вплинути на рівень холестерину. Щоб відбувся стрибок, треба з'їдати не менше 20 штук на день.

Яйця pixabay

Міф №3: насичені жири шкідливі. Жири можуть бути корисні, оскільки містять жирні кислоти, необхідні для функціонування організму. Шкідливі жири існують, але багато залежить від їхньої кількості.

Міф №4: не можна їсти дріжджовий хліб. При впливі високих температур будь-які дріжджі гинуть. Тому заборона на хліб – безглузде правило правильного харчування.

Хліб pixabay

Міф №5: жирні продукти викликають зайву вагу. Зайва вага може утворитися тільки через надмірне вживання жирів, що, звісно, теж заборонено при здоровому харчуванні. Утім, багато вуглеводів і білків теж зашкодять здоров'ю і фігурі.

Міф №6: цукор треба замінити фруктозою. Надмірне вживання фруктози може довести до проблем із серцем і судинами. Тому треба бути вкрай обережним при виборі солодощів із фруктозою, надаючи перевагу свіжим фруктам, адже кількість добавки в них мізерна.

Міф №7: через профіцит калорій погладшаєш. У питанні здорового харчування треба звертати увагу не тільки на кількість калорій у раціоні, але і на їхню якість, свій спосіб життя. Збалансоване і правильне харчування навіть за незначного перевищення калорій не призведе до набирання ваги.

Їжа pixabay

Міф №8: немає зайвої ваги – отже ти здоровий. У худих людей жир теж може накопичуватися, щоправда, на внутрішніх органах, що набагато небезпечніше. Якщо він накопичується роками, то призводить до серйозних проблем. Також ті, хто постійно сидять на дієтах, страждають від нестачі поживних речовин, погіршуючи своє здоров'я.

Міф №9: від бананів можна померти. Те, що надмірна кількість бананів може призвести до летального результату – черговий міф правильного харчування. Банани – джерело калію, а організм здатний виводити калій швидше, ніж людина може його вживати. Можна їсти банани зі спокійною совістю.

Банани pixabay

Міф №10: люди не повинні їсти м'ясо. Їсти м'ясо – це нормально. Головне пам'ятати, щоб м'ясо не перетворювалося на єдине джерело енергії, це може погано закінчиться.

М'ясо pixabay

Міф №11: кава шкодить здоров'ю. Насправді у каві містяться найсильніші антиоксиданти. За розумного вживання напою жодних проблем із самопочуттям не виникне.

Кава pixabay

Міф №12: соки корисні, як і фрукти. Свіжовичавлені соки корисні, але не можна повністю ними замінювати свіжі фрукти. У них набагато менше клітковини, яка дуже важлива для здоров'я. Не варто вживати пакетовані соки, оскільки в них багато цукру, консервантів і харчових добавок.

Свіжовичавлені соки pixabay

Міф №13: на сніданок краще їсти вівсянку. Починати день із вживання вівсянки не зовсім правильно. Найкраще снідати білковою їжею. І тим більше не їсти вівсянку швидкого приготування або оброблені вівсяні пластівці, які позбавлені всіх поживних речовин.

Вівсянка pixabay

Як раніше писав OBOZREVATEL, медичні фахівці зі штату Флорида (США) провели дослідження, в результаті якого дійшли висновку, що чорнослив здатний продовжити молодість.

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