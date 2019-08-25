Може викликати навіть рак: Супрун дала поради, як правильно готувати шашлик

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що їсти багато м'яса, особливо червоного, шкідливо.

На своїй сторінці в Facebook вона дала поради, як готувати шашлик з меншою шкодою.

Перед приготуванням Супрун запропонувала почистити гриль або мангал, таким чином кіптява від попередніх шашликів, в якій містяться канцерогени, піде в смітник, а не на стіл.

Шашлик "Смачно"

Також вона дала ще кілька рекомендацій:

Вибирайте нежирне м'ясо для гриля, і зрізайте той жир, який можна зрізати. Справа не тільки в калоріях. Коли жир капає на вугілля і реагує, утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводи. Чим їх більше, тим більше ризик раку підшлункової залози, прямої кишки і молочної залози.

Маринуйте м'ясо з пряними травами і спеціями. Розмарин, орегано, чорний перець і чилі містять антиоксиданти, які перешкоджають утворенню канцерогенних сполук при нагріванні. Використовуйте для маринаду томатний або лимонний сік, розведений яблучний оцет або соєвий соус, але не майонез. Масла не варто використовувати - їх нагрівання призводить до утворення шкідливих альдегідів і транс-жирів.

Завертайте м'ясо, рибу, кебаби в фольгу. Так жир буде менше капати на дрова, а блюдо буде вбирати менше кіптяви.

Додавайте овочі. Їх має бути стільки ж, скільки і м'яса, а краще - більше. Перець, помідори, баклажани, кабачки, кукурудза і порей будуть хорошим гарніром. М'яса багато їсти не варто - порція повинна бути не більше, ніж середина долоні, інакше буде важко перетравлювати.

Скоротіть час приготування. Ні, їсти сире м'ясо не потрібно. Але можна зробити дві речі: порізати м'ясо на досить дрібні шматочки, щоб воно швидко присмажився і приготувати заздалегідь в мікрохвильовці чи духовці. На пікніку залишиться лише знову нагріти.

Готуйте на різній температурі. Цього просто досягти, але спробуйте смажити на невисокій температурі, щоб їжа не темніла і не підгорала, а потім додайте жару. Так ви досягнете бажаної скоринки. Але далеко і шкідливо процес не зайде, бо часу не вистачить.

Пийте воду, тільки воду. Так, сапераві добре доповнює баранину, але насправді ви відчуваєте спрагу, і п'єте так багато через зневоднення. А безпечної дози алкоголю не існує. Крім того, алкоголь підвищить ризик травматизму і після його вживання не можна сісти за кермо. А вода допоможе вам переварити їжу і ніяк не зашкодить.

Дбайте про гігієну. Мийте руки з милом, і тримайте сире м'ясо окремо від інших продуктів. Не залишайте продукти на завтра без холодильника. Накривайте миті овочі, щоб на них не сідали мухи. Те, що впало, їсти вже не можна.

Візьміть змінний одяг. Смажити шашлики топлес - погана традиція. По-перше, не варто перебувати без одягу під сонячними променями - це збільшує ризик опіків, раку шкіри і призводить до фотостаріння. По-друге, поліциклічні ароматичні вуглеводи потрапляють в шкіру і збільшують ризик розвитку пухлин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені виявили в м'ясі поліфторалкільние речовини, які пов'язані з раком нирок, ускладненнями при вагітності і високим рівнем холестерину в крові.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!